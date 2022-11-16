Прочитати і повернути: українці купують бійцям книжки, щоб ті особисто віддали її дарувальнику після перемоги

У книгарні радилися з військовими і психологами, які книжки варто передавати на передову.

Українці купують бійцям книжки, щоб ті після перемоги особисто віддали її дарувальнику. Військовим передають книги, а ті мають повернутися додому живими і повернути книгу. Акцію книгарні започаткували з місяць тому і за цей час назбирали кілька сотень книг, які вже відвезли на передову, йдеться в ТСН.

Після роботи з ліквідації ворога, військові спускаються до бліндажів, бо може прилетіти відповідь. На Миколаївщині в одному з таких, поміж зброї та лежаків полиця з книжками - власність вояка на позивний "Батя". “Читаю історію, українською літературою захопився. Ми ж не весь час воюємо”, - розповідає боєць.

Книги купував та підбирав на розбомблених вулицях. Тепер вони допомагають йому не зважати на обстріли.

Тим часом у тилу започаткували акцію "Поверни живим". “Її суть полягає у тому, що ми передаємо книги. Військовий її читає. За тими контактами, що залишають у книзі, звертається до людини і повертає її дарувальнику”, - пояснює фахівчиня зі зв’язків з громадскістю Надія Кібенко.

Також читайте Чеські "Вампіри" на передовій нищать окупантів стокілограмовими снарядами

Тобто купуєш книгу, пишеш побажання, залишаєш контакти і чекаєш, коли боєць повернеться і поверне книгу. У книгарні радилися з військовими і психологами, які книжки варто передавати на передову. Просили менше про війну та страждання, більше - історичного. І найголовінше - українською.

Українську літературу, світові бестселери і, навіть, останню книгу Бориса Джонсона - є читачі, які передають книги стосами. На фронт їх доправляє культурний десант. “Коли обстріли йдуть, то читання допомагає відволіктись, бути не там, де бахкає, а бути в книзі”, - переконує музикант Коля Сєрга.

Коли книги доправляють, біля літератури миттю кучкуються військові. Нарешті лунає сміх і розмови про світське. “Круто. Зараз це краще, ніж гроші у книжці знайти”, - сміють військові.

На лічені хвилини вони відволікаються від війни і миттю шикуються у чергу хто за ким буде читати.

Акція "Поверни живим" триватиме до кінця місяця, але у книгарнях її готові продовжити, щоби кожен боєць прочитав книжку і повернувся живим.

Читайте також:

Вдягались безхатьками і трофеїли техніку: партизани Харківщини нищили орків в тилу

В Херсоні ще досі відчувається дух Росії: ціни в рублях і плакати про "безопасность"

Польща підвищує боєготовність і збирає екстрене засідання НАТО через ракету на своїй території