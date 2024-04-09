Прочитати романи "Сагайдачний" та "Кайдашеву сім'ю": як українські суди карають крадіїв

Протягом останніх місяців українські суди винесли декілька вироків, в яких окрім покарання, порушників зобов’язали прочитати певні книги та подивитись повчальні фільми.

Так днями Малинський райсуд Житомирської області розглянув справу № 283/2677/23 та виніс вирок місцевому дев’ятикласнику, який скоїв чотири крадіжки з інтервалом у три дні. З магазинів він викрав автомобільний термометр, навушники, дев’ять шоколадок, батарейки та ще декілька дрібниць.

В суді хлопець розповів, що викрадав товар за вказівкою іншої особи, яка вказувала йому на те, що саме потрібно викрасти.

На суді за хлопчика заступилась бабуся, яка повідомила, що хлопець потрапив під вплив односельця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Суд визнав хлопця винуватим та покарав його умовними трьома роками в’язниці (з іспитовим терміном в один рік) та зобов’язав прочитати історичний роман "Сагайдачний". Як відомо, в ньому йдеться про історію життя гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та в тому числі про його нелегке дитинство.

Незадовго до цього, наприкінці березня, Гощанський райсуд Рівненської області виніс вирок у справі місцевого мешканця, який обвинувачувався у крадіжці інструментів та корпусу воза з будинку своєї сестри, який їй дістався у спадок від батьків. Проте сам обвинувачений повідомив суду, що насправді нічого не крав, а лише забрав те, що йому належало. Своєю чергою, сестра обвинуваченого суду повідомила, що до цього брат писав їй SMS з побажаннями смерті.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому 5 умовних років в’язниці з іспитовим терміном в один рік. Крім цього, суд зобов’язав засудженого прочитати законодавство про право власності та відомий роман Івана Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я".

Ці вироки – далеко не єдині, в яких суди зобов’язували обвинувачених збагачуватись духовно. Так в березні минулого року Малиновський суд Одеси, розглядаючи справу № 521/19822/22, виніс вирок чоловікові, який викрав ноутбук вартістю близько 6500 грн. у свого знайомого. Суд визнав крадія винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років (умовно). Крім цього, суддя у вироку написав про наступне: "Вивченням особистості обвинуваченого, судом також встановлено, що ОСОБА_3 не читає, оскільки не має на це часу. Вільний час, після роботи нічим особливо не зайнятий, а лише відпочиває від роботи. Як відомо, майбутнє належить людині, яка вміє вдало використовувати свій вільний час. Тобто час, який не заповнений роботою, потребує правильного використання, для якого необхідно розуміти власні пріоритети та потреби, які необхідні задля досягнення загальної людської мети. Не можна собі дозволити даремно витрачати такий час, в тому числі оскільки людина під час проведення такого часу не повинна звертатись думками до можливості порушення закону".

У підсумку суддя зобов’язав крадія "дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, а саме прочитати повість-казку французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц", написаний у 1942 році та переглянути художній фільм італійського режисера Вітторіо де Сіка "Викрадачі велосипедів", знятий 1948 році".

Раніше повідомлялось про те, що у США відправили до в'язниці чоловіка за незвичний злочин.

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