Процитував Франка і згадав про героїчну оборону Маріуполя: що сказав президент Польщі у виступі з трибуни Верховної Ради

Процитував Франка і згадав про героїчну оборону Маріуполя: що сказав президент Польщі у виступі з трибуни Верховної Ради

Президент Польщі Анджей Дуда 22 травня прибув із робочим візитом до України і особисто виступив у нашій Верховній Раді.

Президент Польщі став першим від початку повномасштабного вторгнення РФ лідером іноземної держави, який особисто виступив у нашій Верховній Раді. У своєму виступі Дуда подякував українцям за опір росіянам й процитував великого українського письменника Івана Франка..

Детальніше про виступ польського президента йдеться в сюжеті ТСН.

Анджей Дуда у промові процитував Івана Франка - про "дух, що тіло рве до бою". Лідер Польщі також заявив, що героїчна оборона Маріуполя назавжди закарбується в історії.

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"Польський народ дякує вам за ваш опір, за вашу відвагу та ваш захист Вітчизни", - заявив Дуда у Верховній Раді.

Депутати неодноразово переривають його виступ оваціями, а слова, що Польща підтримує українську боротьбу проти агресора і прихистила наших дітей - зустріли вигуками "браво".

Нагадаємо, 22 травня польський президент прибув до України.

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