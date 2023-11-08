Продали авто та худобу: як люди з окупованих території повертаються до України через гуманітарний коридор

Українці з окупованих території під обстрілами повертають додому через гуманітарний коридор із РФ у Сумській області. Щодня через нього прибувають люди із окупованих сіл та містечок Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В Україні ними опікуються волонтери, які надають транспорт, одяг та харчування, допомагають оформити виплати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Родина з лівого берега Херсонщини повернулась до України

Українці розповідають, що вони їхали через окуповану Донеччину, а потім - Росію. Кілька кілометрів вони йшли пішки "сірим коридором". Людей селять у шелтері на Харківщині, а звідси вони можуть поїхати, куди захочуть.

Люди їдуть з окупації

Родина із лівого берега Херсонщини майже два роки прожили в інформаційній ізоляції, з собою вони привезли прапор України, хоч це було і небезпечно. За проукраїнську позицію ризикували життям. Їх примусово змушували оформлювати російські паспорти. Для подружжя це і стало останньою крапкою. Їхні паспорти затягані, порвані, зі слідами від взуття росіян, але з тризубом. Українці кажуть, що там окупанти постійно перевіряють паспорти, без цього там нічого неможливо зробити.

Чоловік з прапором виїхав з окупації

Аби зібрати гроші на виїзд - продавали автівки та худобу. Квиток на автобус до кордону із Сумщиною коштує від 250 доларів.

Жінка, яка з родиною виїхала з окупації

Російські блокпости проходять не всі

З окупації вдалось втекти вже тисячам людей. Утім пройти через російські блокпости вдається не всім

"Людина рухалася 3 доби, вже їхала по окупованій території. Мабуть, це було з Херсона. Вона їхала, їхала і потім коли перетнула кордон Україна-Росія, тобто окупація-Росія і все… Ми не можемо її знайти. Бувають такі історії, що вони забирають людей на фільтрах своїх фсбшних і допит триває там 10 діб", - каже керівник благодійного фонду "Шлях України" Віталій Дмитрюк.

Жителі окупованої Херсонської та Запорізької області планують їхати жити у свої регіони, які неокуповані, щоб дочекатись на повернення додому.

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Нагадаємо, на кордоні Сумської області з Росією запрацював гуманітарний коридор.

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