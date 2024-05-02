"Продам чергу в ТЦК": як українці оновлюють свої дані, щоб не платити "космічні" штрафи

Військові прогнозують, що черги будуть лише збільшуватись через те, що у багатьох чоловіків відповідні документи застарілі.

Після ухвалення нового закону про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, біля ТЦК почали з’являтись черги. Протягом останніх днів користувачі соцмереж публікували фотографії черг, вказуючи, що світлини зроблені в ТЦК Голосіївського, Дарницького та Деснянського районів Києва.

ТСН.ua поспілкувався з чоловіками, які зранку вишукувались, щоб оновити свої дані або пройти ВЛК.

"Я сьогодні, 2 травня, прийшов вже вдруге до ТЦК Святошинського району. Вчора приходив – черга, сьогодні прийшов – теж доводиться стояти. Наприклад вчора стояв у черзі з 10 до 15 години, але не склалось. Прийшов сьогодні, щоб отримати направлення на ВЛК", - розповів ТСН.ua кремезний чоловік середнього віку, додавши, що сьогодні, 2 травня, все ж таки більше шансів завершити справу через достатньо невелику в порівнянні з вчорашньою чергою.

За словами тих, хто стояв у черзі, спочатку треба записатись на місці у працівника ТЦК, який стоїть на вході та чекати, поки дійде черга. Всього ж зранку біля цього ТЦК було близько 20 чоловіків різного віку – хтось прийшов оновити дані, хтось – взяти направлення на ВЛК, хтось – оформлювати відстрочку.

Майже така картина спостерігалась і біля ТЦК Голосіївського району. Як відомо, цей район є найбільшим у Києві.

"Але є ключове питання, яке хвилює мене більше всього. От я прийшов сьогодні, можливо, вийде оновити свої дані. Але ж закон набуває чинності 18 травня, в ньому сказано, як я зрозумів, що потрібно оновити дані протягом 60 днів. То виходить, що сьогодні мені можно не витрачати часу? Я навіть не знаю, чи стояти в черзі, чи ні", - ділився своїми думками хлопець, якому на вигляд біля 30 років.

На це питання в черзі йому ніхто не відповів.

В той же час з самого ранку в соцмережах з’явилось безліч фото величезної черги, автори яких стверджували, що така ситуація спостерігається біля ТЦК Деснянського району Києва.

"Наразі черги великі і скоріш за все з кожним днем будуть збільшуватись", - повідомив нам черговий ТЦК.

На питання про те, чи варто йти зараз чи все ж таки раціональніше прийти до ТЦК після 18 травня, працівник ТЦК відповів так: "Після 18 травня черги можуть бути розписані на тиждень вперед".

За його словами, великі черги пов’язані з тим, що прийшли і ті, хто не оновлював свої дані протягом багатьох років.

"Є такі, хто в 45 років ходить з приписним свідоцтвом, а йому треба перероблювати документ, направляти на медкомісію, ставати на облік. Купа роботи з кожним", - відповіли в ТЦК.

В соцмережах протягом останніх днів з’явились також жваві дискусії щодо ситуації в ТЦК Києва, Харкова та Рівненської області.

Один з дописувачів скоріш за все жартома прокоментував ситуацію так: "Продам чергу в ТЦК".

Деякі з користувачів соцмереж з гумором ставляться до черг в ТЦК. Скріншот з Facebook.

Своєю чергою, думки військових, які займають керівні посади у військових відомствах, не зводяться до однозначності.

"Ми трактуємо закон як такий, що дані треба оновлювати і після 18 травня, коли набуває чинності закон. Але є але. Згідно чинного законодавства, військовозобов’язаний повинен оновити дані протягом декількох днів в разі змін сімейного стану, змін стану здоров’я. Чесно кажучи, новий закон прописаний, м’яко кажучи, неоднозначно", - розповіли ТСН.ua джерела в військових структурах.

В той же час 25 квітня на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook з’явилось таке повідомлення: "Шановні громадяни! З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час. Також Ви можете попередньо зателефонувати до ТЦК. Контакти ТЦК за посиланням https://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-vijskomati.htm".

Раніше повідомлялось про те, чи заберуть житло та авто через неявку до ТЦК.

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