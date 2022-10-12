Продавав молоко, щоб врятувати маму: історія 12-річного Данила з Чернігівщини

Данилові - 12, і він ухвалив досить доросле рішення - хдопчик вирішив зайнятися збором коштів на лікування матері.

12-річний Данило з Чернігівщини продавав молоко, щоб урятувати маму. Хлопчик через день їздив велосипедом по 15 кілометрів до Чернігова, там продавав молоко і збирав гроші на лікування мами. Маму поранило уламками від снаряду, їй мали ампутувати ногу і поставити протез. Однак, про Данила з молоком написали журналісти - і все змінилося.

Куди наполегливість хлопчика довела його з мамою – йдеться у сюжеті ТСН.

Маму Данила травмувало в рідній Новоселівці. Це село під Черніговом. Російські війська намагалися місто захопити, наші відбивалися, а вона з сином та мамою у погребі ховалася, як прилетів снаряд і всіх накрило.

Пані Людмила отримала уламкове поранення ноги. Її сусід повіз до лікарні, а син із бабусею перебіг до села неподалік. Це було в середині березня.

Місія - урятувати маму… 12-річний хлопчик заробляв гроші, щоб рятувати поранену неньку

У жінки - дуже складна травма, у неї зламані кістки та йде деформація стопи. Хлопчик вирішив зайнятися збором коштів на лікування матері. Йому 12, і він ухвалив досить доросле рішення.

"У нас було багато молока і ми його роздавали, бо не знали куди подіти. Я бабусі сказав, може, я буду продавати молоко, то хоч гроші будуть", - розповідає Данило.

Молоко у пляшки, торби на велосипед і в дорогу. 15 кілометрів до Чернігова через день накручував Данило. Продавав молоко, купував мамі ліки, повертався назад і порав корову.

Хата сімейства згоріла, але родина намагається не занепадати духом.

Про те, як хлопчик возить велосипедом на продаж молоко і рятує маму, написали місцеві журналісти. У родині кажуть, їм стали телефонували і допомагати великі зірки.

"Арестович кошти переслав", - розповідає бабуся Данила.

Дзвонив і міністр охорони здоров'я. Жінці обіцяли допомогти з протезуванням після того, як ампутують кінцівку. Людмила готувалася до операції, однак, ситуація змінилася.

Лікарка-волонтерка Мар'яна Двуліт теж побачила історію про хлопчика, який торгує молоком, і вирішила допомогти його мамі.

Тож Данило з мамою їдуть до Берліна. Волонтерка знайшла в Німеччині лікарів, які спробують зберегти Людмилі ногу. Ще будуть додатково обстежити жінку. Планують робити їй реконструкцію і пластику.

А вдома гнатимуть ворога з української землі тато Данила, вітчим і рідний дядько. Усі вони зараз у війську.