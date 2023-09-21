“Продай собаку — оплати комуналку”: скандального Шуфрича замінили на зірку соцмереж Брагара

Одіозного політика важко забути.
“Продайте собаку і заплатіть за газ” — виявляється все максимально просто. Принаймні саме таку “слушну” пораду дав народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Брагар бабусі з мізерною пенсією, яка не витягувала комунальні послуги. Тепер нардеп очолить Комітет з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича.
Де ще засвітився скандальний Євгеній Брагар, йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.
Собака в обмін на газ
Тоді розмова про собаку і комунальні послуги у прямому ефір викликала шквал обурення в українців, а згодом стала хітом і породила чимало мемів. Користувачі пропонували продати самого Брагара, з’явилося безліч світлин із собаками — на одній бабуся за кермом вже везе свого малого продавати, на інших чотирилапих тільки чекає серйозна розмова, а хтось вже заглядається і на кота.
Пса, якого Брагар порадив збагрити, звуть Шарик і живе він разом зі своєю господаркою на Кіровоградщині.
Це не перший скандал
Та скандальну славу Брагар встиг отримати ще до цього прямого ефіру, коли пожалівся до поліції на волонтерку, яка від водія міжміського автобусу вимагала вимкнути російський серіал. Євгеній Брагар у цьому вгледів дискримінацію російської мови, хоча на той момент вже тривала війна з Росією на сході України.
Скандал із елітними собаками ще більше підлив оливи і вже потім вибачення у соцмережах нардепу не допомогли. Своїми скандалами та недолугими вибаченнями він роздратував не лише користувачів, а й своїх колег. Ті без зайвих слів нагадали, що можна швидко з неба гепнутися об землю.
Так, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив: “Той моральний осуд, в який потрапив Брагар, той набір мемів, героєм яких він став — цього більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила якісь висновки”.
Нова посада для скандального нардепа
Та схоже образи минули, бо тепер Євгеній Брага — депутат фракції “Слуга народу”, який відомий завдяки цій славнозвісній фразі — стане виконувачем обов’язків голови Комітету з питань свободи слова. Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк. Таким чином він замінить любителя “совєтських кітелів” Шуфрича, котрого 20 вересня зняли з посади.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Продай собаку — оплати комуналку!” Скандального Шуфрича замінили на зірку соцмереж!
Нагадаємо, скандальному Шуфричу оголосили підозру в держзраді та “спакували” у СІЗО на 60 днів. Наразі цікавить лише одне — як Євген Брагар, людина, яка жалілася на нібито дискримінацію російської мови в Україні, може очолити парламентський комітет з питань свободи слова?
Читайте також: