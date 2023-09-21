“Продай собаку — оплати комуналку”: скандального Шуфрича замінили на зірку соцмереж Брагара

“Продайте собаку і заплатіть за газ” — виявляється все максимально просто. Принаймні саме таку “слушну” пораду дав народний депутат від “Слуги народу” Євгеній Брагар бабусі з мізерною пенсією, яка не витягувала комунальні послуги. Тепер нардеп очолить Комітет з питань свободи слова замість Нестора Шуфрича.

Де ще засвітився скандальний Євгеній Брагар, йдеться в ексклюзиві ТСН.ua.

Собака в обмін на газ

Тоді розмова про собаку і комунальні послуги у прямому ефір викликала шквал обурення в українців, а згодом стала хітом і породила чимало мемів. Користувачі пропонували продати самого Брагара, з’явилося безліч світлин із собаками — на одній бабуся за кермом вже везе свого малого продавати, на інших чотирилапих тільки чекає серйозна розмова, а хтось вже заглядається і на кота.

Реакція користувачів соцмереж на заяву Брагара / Facebook

Реакція користувачів соцмереж на заяву Брагара / Facebook

Пса, якого Брагар порадив збагрити, звуть Шарик і живе він разом зі своєю господаркою на Кіровоградщині.

Пес Шарик, якого Брагар пропонував продати / X (Twitter)

Це не перший скандал

Та скандальну славу Брагар встиг отримати ще до цього прямого ефіру, коли пожалівся до поліції на волонтерку, яка від водія міжміського автобусу вимагала вимкнути російський серіал. Євгеній Брагар у цьому вгледів дискримінацію російської мови, хоча на той момент вже тривала війна з Росією на сході України.

Скандал із елітними собаками ще більше підлив оливи і вже потім вибачення у соцмережах нардепу не допомогли. Своїми скандалами та недолугими вибаченнями він роздратував не лише користувачів, а й своїх колег. Ті без зайвих слів нагадали, що можна швидко з неба гепнутися об землю.

Вибачення Євгенія Брагара. Скриншот / Facebook

Так, перший заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив: “Той моральний осуд, в який потрапив Брагар, той набір мемів, героєм яких він став — цього більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила якісь висновки”.

Нова посада для скандального нардепа

Та схоже образи минули, бо тепер Євгеній Брага — депутат фракції “Слуга народу”, який відомий завдяки цій славнозвісній фразі — стане виконувачем обов’язків голови Комітету з питань свободи слова. Про це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк. Таким чином він замінить любителя “совєтських кітелів” Шуфрича, котрого 20 вересня зняли з посади.

Нестор Шуфрич / Фото: Стас Юрченко, Ґрати

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Продай собаку — оплати комуналку!” Скандального Шуфрича замінили на зірку соцмереж!

Нагадаємо, скандальному Шуфричу оголосили підозру в держзраді та “спакували” у СІЗО на 60 днів. Наразі цікавить лише одне — як Євген Брагар, людина, яка жалілася на нібито дискримінацію російської мови в Україні, може очолити парламентський комітет з питань свободи слова?

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