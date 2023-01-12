Продає страх: у Зеленського розповіли, чого очікувати на фронті після призначення Герасимова

Росіяни воюють заради того, щоб вбити якомога більше українців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не повпливає на хід війни проти України.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Герасимов - це автор концепції гібридної війни. А гібридна війна - це коли ми всіх лякаємо, всі бояться і в цей час ми використовуємо шантаж, щоб отримати ті чи інші дивіденди. Тобто Герасимов не воює, а продає концепцію "бійтесь нас". Це призначення не суттєво повпливає на спроможність російської армії виконувати ті чи інші завдання", - пояснив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що в Росії постійно змінюється командувач війни проти України і буває, що військами керує заледве не Путін.

"Вони воюють заради війни. Тобто уже немає цілей, просто вбивати, поки є спроможність. Бо програти вони не можуть", - каже Подоляк.

Нагадаємо, 11 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Британська розвідка повідомляє, що призначення Герасимова свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

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