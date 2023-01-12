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Продає страх: у Зеленського розповіли, чого очікувати на фронті після призначення Герасимова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Час на прочитання
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Продає страх: у Зеленського розповіли, чого очікувати на фронті після призначення Герасимова

Фото: Associated Press

Росіяни воюють заради того, щоб вбити якомога більше українців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не повпливає на хід війни проти України. 

Про це він сказав в етері телемарафону. 

"Герасимов - це автор концепції гібридної війни. А гібридна війна - це коли ми всіх лякаємо, всі бояться і в цей час ми використовуємо шантаж, щоб отримати ті чи інші дивіденди. Тобто Герасимов не воює, а продає концепцію "бійтесь нас". Це призначення не суттєво повпливає на спроможність російської армії виконувати ті чи інші завдання", - пояснив радник голови ОП. 

Подоляк зазначив, що в Росії постійно змінюється командувач війни проти України і буває, що військами керує заледве не Путін. 

"Вони воюють заради війни. Тобто уже немає цілей, просто вбивати, поки є спроможність. Бо програти вони не можуть", - каже Подоляк. 

Нагадаємо, 11 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Британська розвідка повідомляє, що призначення Герасимова свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
678
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