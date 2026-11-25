Продаж авто Фото Відкриті джерела

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В Україні можуть змінитися правила оподаткування продажу автомобілів. Від 2027 року навіть перший продаж легковика протягом календарного року може стати власнику у 23% податкового навантаження, якщо транспортний засіб перебував у його власності менше за 183 дні. Вирішальне значення має навіть не кількість продажів за рік, а тривалість володіння авто.

Про це ТСН.ua розповів керуючий партнер адвокатського об’єднання «Прімус Партнерс» Сергій Касянчук.

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Передусім він наголосив, що наступного року особливо відчутними зміни можуть стати для тих, хто змушений швидко продати придбаний автомобіль через фінансові труднощі, втрату роботи, термінові витрати чи інші життєві обставини. Навіть якщо власник продасть машину дешевше, ніж купував, це ще не звільняє його від сплати податків.

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Продаж першого авто: коли доведеться платити

Головна особливість можливих змін полягає в тому, що звільнення від оподаткування першого продажу автомобіля протягом року залежатиме від строку володіння транспортним засобом.

Як пояснює Сергій Касянчук, якщо з моменту державної реєстрації транспортного засобу за продавцем минуло менше ніж 183 дні, пільга для першого продажу за загальним правилом не діятиме. У такому разі власнику доведеться сплатити загалом 23% податкового навантаження. Ця сума складається з 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і 5% військового збору. Обидва платежі сплачує продавець автомобіля.

«Головна зміна полягає в тому, що навіть перший продаж автомобіля протягом року може означати сплату 23% податкового навантаження. Вирішальне значення матиме тривалість володіння транспортним засобом», — пояснює юрист.

Водночас для фізичних осіб — резидентів України передбачено кілька варіантів оподаткування залежно від кількості продажів і строку володіння транспортом.

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Скільки доведеться заплатити

За словами Сергія Касянчука, правила передбачають таку модель оподаткування продажу легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів:

Умова продажу ПДФО Військовий збір Разом Перший продаж за рік, володіння 183 дні або більше 0% 0% 0% Другий продаж за рік, володіння 183 дні або більше 5% 5% 10% Перший або другий продаж, володіння менше за 183 дні 18% 5% 23%

Зауважимо, що третій і наступні продажі автівки протягом року оподатковуються також за схемою: ПДФО — 18%, а військовий збір — 5%. Тож разом виходить 23% подтків. Навіть якщо людина продає лише один автомобіль за рік, але не володіла ним 183 дні, їй доведеться сплатити 23% податкового навантаження від доходу від продажу.

Є й окремий виняток для успадкованого транспорту. Перший продаж успадкованого легкового автомобіля протягом року може бути звільнений від оподаткування незалежно від того, скільки часу він перебував у власності нового власника. Тобто вимога про мінімум 183 дні володіння на такі випадки не поширюється.

Продали авто дешевше, ніж купили: чи потрібно платити

Як зазначає адвокат, одна з найбільш неприємних особливостей можливих змін — це податки, що нараховуватимуться на дохід від продажу автомобіля, а не на реальний прибуток власника. Тобто навіть якщо людина втратила гроші на перепродажі, це саме по собі не звільняє її від податкових зобов’язань.

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Експерт наводить показовий приклад. Людина придбала автомобіль за 600 тис. грн, але вже через три місяці змушена продати його за 550 тис. грн. Якщо саме 550 тис. грн становитимуть базу оподаткування, продавцю доведеться сплатити:

99 тис. грн ПДФО — 18%;

27,5 тис. грн військового збору — 5%;

126 500 грн — загальна сума податків із продажу автомобіля.

Виходить, після сплати податків у власника залишиться 423,5 тис. грн. З урахуванням того, що автомобіль був придбаний за 600 тис., загальні фінансові втрати становитимуть аж 176,5 тис. грн, що означає до 50 тис. грн втрати на різниці між купівлею та продажем додасться ще 126,5 тис. грн податків.

Чи можна зменшити податок

Просто зазначити в договорі купівлі-продажу символічну вартість машини, щоб зменшити податкове навантаження, не вийде.

Як пояснює юрист, дохід від продажу легкового автомобіля визначатиметься за договірною ціною, але вона не може бути нижчою за середньоринкову або оціночну вартість транспортного засобу — за вибором платника податків. Тому навіть якщо сторони домовляться про нижчу суму в договорі, для розрахунку податків можуть застосувати вищу вартість.

Нові правила можуть вдарити не лише по перекупниках

На думку Сергія Касянчука, найбільш проблемним аспектом змін є прив’язка підвищеного оподаткування до строку володіння автомобілем без урахування причин його продажу. Адже людина, яка продає машину через три місяці після придбання, зовсім не обов’язково займається перепродажем автомобілів заради заробітку.

Вона могла втратити роботу, зіткнутися з необхідністю терміново оплатити лікування або просто зрозуміти, що більше не може дозволити собі утримувати транспортний засіб. Проте за загальним правилом такі обставини не звільняють продавця від сплати 23% податкового навантаження.

«Короткий строк володіння автомобілем ще не означає заробітку на його перепродажі. Саме тому оцінювати ці зміни лише як боротьбу з перекупниками було б надто спрощено: вони зачіпають і звичайних автовласників, для яких продаж є вимушеним рішенням», — наголошує адвокат.

Що слід перевірити перед продажем авто

Щоб не отримати несподіване податкове зобов’язання після укладення угоди, Сергій Касянчук радить заздалегідь перевірити три обставини.

Дату державної реєстрації автомобіля за продавцем. Саме від неї потрібно відраховувати 183 дні володіння транспортним засобом. Кількість продажів протягом календарного року. Від цього залежить, чи вважатиметься угода першою, другою або наступною. Вартість автомобіля для оподаткування. Важливо з’ясувати, чи не буде вона визначена за середньоринковою або оціночною вартістю замість нижчої ціни в договорі.

Юрист також звертає увагу на те, що шість календарних місяців і 183 дні — не тотожні поняття. Тому строк володіння потрібно рахувати саме в днях.

Ще один важливий нюанс: із початком нового календарного року кількість продажів для річного підрахунку обнуляється. Проте це не означає, що автоматично зникає вимога щодо мінімального строку володіння автомобілем.

Коли правила можуть запрацювати

Нові правила передбачено запровадити від 1 січня 2027 року. Водночас станом на 24 листопада 2026 року закон № 16037-д ще не підписаний президентом і не опублікований. Верховна Рада ухвалила його 11 листопада 2026 року, а 12 листопада документ передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському. Тож закон набуде чинності від дня, наступного за днем його офіційного опублікування, після підписання главою держави.

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