Квартира у Львові: скільки коштує найдешевше житло у місті та що пропонують за 13 тисяч доларів

Повномасштабний наступ Росії суттєво вплинув на ринок нерухомості в Україні, він повільно відновлюється, але через бойові дії постійно змінюється. Також український ринок нерухомості сильно залежить від курсу гривні до долара. З початком великої війни національна валюта суттєво ослабла, через що реальні доходи населення впали, а ціни на товари та послуги зросли. До того ж, багато українців втратили роботу.

Попит на житло в Україні розподіляється вкрай нерівномірно, попри поступове відновлення, його показники ще досить низькі. За словами експертів, кількість угод купівлі-продажу становить близько 10-15% від довоєнного рівня. Частина покупців переорієнтувалася на нерухомість на території західних областей України. Львівщина входить до трійки областей із найвищими цінами в Україні. Одним з найактивніших є ринок нерухомості у Львові, адже це місто розташоване далеко від лінії бойових дій і стало прихистком для сотень тисяч вимушених переселенців з інших регіонів країни.

ТСН.ua розповідає, скільки коштують квартири в адміністративному центрі Львівської області.

На сайтах з пошуку нерухомості є чимала кількість пропозицій продажу житла у Львові із різного цінового сегменту.

На фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: розташування, нявність інфраструктури, ремонту, поверх, та інше.

Розглянемо найдешевші варіанти квартир в обласному центрі.

Найбюджетніша пропозиція на вторинному ринку – це однокімнатна квартира у Личаківському районі Львова площею 16,8 м. кв., кімната 11,7 м. кв., з туалетом та душом. Але кухня та коридор у спільному користуванні з іншими мешканцями будинку. За неї власник планує отримати 13,5 тис. доларів.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Більшу на 10 кв. метрів квартиру (26 м. кв.) продають у Франківському районі за 18,5 тис. доларів. Помешкання з кращим ремонтом, але розташоване воно у цегляному гуртожитку сімейного типу.

фото / dom.ria.com

За 20 тис. доларів пропонують однокімнатну квартиру в будинку особнякового типу у Личаківському районі. Загальна площа- 25 м. кв., житлова 17,8. У квартирі виведений підігрів підлоги, житло продається з меблями.

фото / dom.ria.com

У Сихівському районі Львова можна придбати однокімнатну квартиру загальною площею 41 м. кв. у новобудові за 23 тис. доларів. Щоправда, здача будинка запланована на 2024 рік. У цю вартість входять: стяжка у квартирі, штукатурка, котел, індивудальне опалення, вікна та двері.

фото / dom.ria.com

Двокімнатну квартиру площею 40 м. кв. у Шевченківському районі (Рясне-1) з ізольованими кімнатами у цегляному будинку продають за 30 тис. доларів з меблями, та побутовою технікою, а саме, холодильником, пралкою та бойлером.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

За двокімнатну квартиру у Личаківському районі Львова площею 38 м. кв., продавці хочуть 40 тис. доларів. Квартира розташована в австрійському будинку з пічним оплаленням.

фото / dom.ria.com

Ще одну двокімнатну квартиру, але вже на 55 м. кв., пропонують за 60 тис. доларів поблизу ринку "Галицьке перехрестя". Помешкання з меблями і двома заскленими балконами.

фото / olx.ua

фото / olx.ua

фото / olx.ua

Трикімнтна квартира у новобудові площею 77 м. кв. у Личаківському районі коштує 53,5 тис. доларів без ремонту.

фото / dom.ria.com

фото / dom.ria.com

У Франківському районі трикімнатну квартиру площею 57 м. кв. з косметичним ремонтом і центральним опаленням можна придбати за 56 тис. доларів.

фото / dom.ria.com

За ось таку трикімнатну квартиру на 64 м. кв. у Франківському районі доведеться заплатити 62 тис. доларів. Помешкання продають частково з меблями, вмонтованою кухнею. У квартирі - нова сантехніка, броньовані двері, зашклена лоджія.

фото / dom.ria.com

фото / dom.ria.com

фото / dom.ria.com

фото / dom.ria.com

Як розповів ТСН.ua ріелтор зі Львова Ігор Слобода, від початку повномасштабного наступу попит на ринку нерухомості знизився, а ціни на житло впали приблизно на 10%-20%. На вартість житла безпосередньо впливає і те, чи планує власник виїжджати за кордон і наскільки терміново йому необхідно продати нерухомість.

"Попит на квартири впав, люди із теперішньою ситуацією бояться робити серйозні покупки. Ті квартири, що бюджетні, дешевші, продаються відносно швидко. Клієнти більше цікавляться квартирами на вторинному ринку з елементарними умовами, щоб вже можна було одразу поселитися і жити", - розповів екперт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує оренда квартир у Львові, та яка вартість оренди житла у невеличких містах біля Львова.

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