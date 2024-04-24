Продаж супер'яхти Медведчука: як це відбуватиметься і скільки вона коштує

Заарештовану 92-метрову яхту Віктора Медведчука "Роял Романс" продаватиме аукціонний дім із Нідерландів. Таке рішення оголосила конкурсна комісія Агенції з розшуку та менеджменту активів напередодні.

Про це йдеться у сюжеті в кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

З молотка люксова яхта Віктора Медведчука піде за допомогою відомого аукціонного дому з Нідерландів. Це стане першою українською реалізацію арештованого майна за кордоном, а кошти від продажу підуть на підтримку обороноздатності України.

АРМА

Надати свій майданчик для продажу судна на конкурсі, крім Нідерландів, пропонували ще аукціонні доми з США та Британії, останню виключили через невідповідність вимогам. Далі комісія упродовж кількох годин обирала переможців розглядаючи відповідність кожному конкурсному критерію окремо. У підсумку найбільше балів отримала компанія з Нідерландів, вона створена у 2015-му, і нині продає більш ніж 4 сотні яхт на рік. Її комісія за послуги з продажу найменша - це 10%.

Також у АРМА зазначають, що вони не обирають покупця та майбутнього власника, але слідкуватимуть аби це не були підставні особи від самого Медведчука або ж представники Росії та Білорусі.

Попереду оцінка яхти – українська делегація під час поїздки до Хорватії, де стоїть арештована яхта отримала документи, які демонструють, що її страхова вартість 130 мільйонів євро – тобто вона не може бути продана нижче цієї ціни.

Яхта Медведчука

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Продаж яхти Медведчука: скільки мільйонів коштує і що ще продають?

Нагадаємо, знімальна група ТСН – перші журналісти, яким вдалося потрапити на яхту Медведчука. Також АРМА реалізовує ексклюзивні годинники Медведчука та його автомобіль.

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