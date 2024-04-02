"Продовження буде": експерт назвав сценарій зменшення атак по Україні

За прогнозами аналітика, удар по виробництву "Шахедів" поки що був "пробою пера".

Сьогоднішня БПЛА-атака на завод з виробництва дронів в Татарстані була "пробою пера", а в разі наступних таких ударів кількість "Шахедів", якими гатять по Україні, може зменшитись вдвічі.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Поки (сьогоднішня атака на ситуацію з дронами – Ред.) не вплине. До цеху, де збирають "Шахеди", не долетіло. А от за деякий час безумовно буде повторення цієї історії, за деякий час долетить до виробничого цеху. Це була "проба пера". До речі, вона була також успішною. Була уражена будівля саме на території цього підприємства", — розповів ТСН.ua Олександр Коваленко.

Та продовжив: "Окрім всього іншого, продемонструвалось, що засоби ППО Росії не змогли зупинити цей засіб ураження, який пролетів більше 1 тисячі кілометрів. Це факт для росіян, що у нас є засоби ураження на 1 тисячу кілометрів. Росіяни від цього, м’яко кажучи, в шоці, вони намагаються розробити конспірологічні теорії про те, як це сталось. Вигадують різну конспірологію, щоб виправдати неефективність своєї ППО і те, що БПЛА вдалось подолати таку відстань".

Також Коваленко додав: "Отже буде продовження. За "пробою пера" завжди йде пролог, потім глава перша, глава друга, і так далі. Допоки завод не буде зруйнований".

За словами Коваленка, більшу частину дронів Росія отримує від Ірану.

"Але цей завод постачає досить велику кількість дронів-камікадзе. Повністю він не може задовольнити потреби Росії щодо терору України, але в разі знищення саме виробництва, або пошкодження, ми відчуємо за кількістю дронів, які зможе запускати Росія. Ця кількість одразу зменшиться в два рази щонайменше", — прогнозує аналітик.

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