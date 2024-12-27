Продовження скандалу з 211-ю бригадою: командир взводу загадково зник

Ця скандальна історія шокувала всю країну, а тепер вона отримала продовження. Командиру взводу 211-ї понтонно-мостової бригади оголосили підозру одразу за кількома статтями. Слідству стало відомо про кілька випадків знущань з військових у різних областях. І хоча підозра є, взводного не затримали.

Де подівся підозрюваний та які шокувальні факти з’ясували слідчі – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Нова підозра у 211-й бригаді – тепер командиру взводу

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з солдатів. Імені бюро не називає, втім, судячи з фото, мова йде про командира взводу старшого лейтенанта Владислава Пастуха.

Підозрюваний є похресником командира бригади, якого також підозрюють у зловживанні службовим становищем та залученні військових до будівництва власного будинку, замість служби. Батько Владислава Пастуха також служить у 211-й бригаді, тільки на посаді начальника штабу та заступника комбрига. Нині слідство вже встановило численні факти знущань Пастуха-молодшого з інших військових, й про кілька з них розповіли публічно.

Що відомо про знущання з військових

Наприкінці лютого 2024 року на Дніпровщині Пастух-молодший нібито побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він ногою вдарив військового у лице, а потім наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його, аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого.

Через місяць, перебуваючи вже в Авдіївці Донецької області, старший лейтенант знову побив цього ж самого солдата та наказав військовослужбовцям підняти побитого з землі, приставити до дерев’яної конструкції у вигляді хреста та прив’язати за руки до неї. Саме це фото облетіло весь інтернет, на фоні якого красувався Пастух-молодший. Відомо, що військовий був прив’язаним до хреста близько чотирьох годин.

Крім того, слідчі бюро зафіксували й інший випадок побиття солдата. Це відбулось також в лютому 2024 року на Дніпровщині. У офіцера виникла суперечка з одним із підлеглих через оприлюднення у мережі Інтернет відеозапису, на якому інший солдат цієї бригади розповідав про неналежні умови їхнього проживання. Після цього старший лейтенант умисно завдав солдату удару в обличчя.

Також у травні 2024 року на Харківщині він нібито побив ще одного свого підлеглого через невдоволення формою звернення до нього на "ти". Наразі слідство продовжує встановлювати інші факти насильства над солдатами у бригаді.

Нагадаємо, що раніше матеріал про те, що відбувається у бригаді, опублікувала "Українська правда", власне після чого і розпочалося активне та публічне розслідування. У статті, крім цього, були опубліковані історії військових, з яких встиг познущатися старший лейтенант, та їхні рапорти про це. Зокрема, військові розповіли, що з них вимагали гроші, аби військова служба правопорядку не дізналася про пияцтво. Ті, хто не платили гроші, за словами військових, також піддавалися побиттю.

Чому не відкривали справу раніше

Пияцтво в армії ми, звісно, не виправдовуємо, але для цього існує ВСП, а не самосуд хлопця, у якого батько – начштабу, а хрещений – комбриг. За словами одного з офіцерів, після історії з хрестом, яка стала відома і викликала великий резонанс всередині бригади, Пастуха-молодшого лише перевели на службу в іншу частину. А його батько виплатив кошти постраждалим військовим, які написали рапорти та довели перекази квитанціями.

Співрозмовники УП серед офіцерів і сержантів стверджують, що кримінальне провадження через знущання з військових не було відкрите ні прокуратурою, ні Державним бюро розслідувань. Тобто тоді Пастух-молодший не поніс жодної відповідальності за свої дії. В Бюро згодом пояснили, що до них не надходило жодних звернень щодо знущань у бригаді ані від офіцерів, ані від солдатів, тому й не було кримінального провадження. Зараз Пастуху-молодшому оголосили підозру, щоправда, тепер його ще треба знайти.

Запобіжний захід командиру бригади

Тиждень тому, 19 грудня, скандальному командиру бригади обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 грн. Крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

За даними слідства, солдати три місяці будували для свого командира хату в селі на Хмельниччині, а гроші отримували такі, наче перебували на передовій.

“Національна поліція проводить розслідування щодо керівництва бригади за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в районі бойових дій”, – повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

За комбрига внесли заставу

Втім, вже за кілька днів Олег Побережнюк вийшов з ізолятора, за нього було внесено заставу. Водночас невідомо, хто ж сплатив майже мільйон гривень за свободу скандального комбрига.

Але якщо в суді доведуть, що бійці замість того, щоб воювати – будували хату комбригу, він може сісти на 6 років за ґрати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знущання з бійців у 211 бригаді: Новий скандал! Командир взводу загадково зник!

Читайте також: