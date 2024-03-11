Продовжила справу коханого: щемлива історія жительки Маріуполя, яка зекономила ЗСУ майже 89 млн грн

Чоловік Людмили - Дмитро Чичера зник у Маріуполі два роки тому, коли рятував людей. Жінка ж відновила його справу у Черкасах - волонтерський простір "Халабуда". Людмила вірить, що її чоловік повернеться і побачить, що його найважливіша справа життя продовжує працювати.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка виріть, що її чоловік вижив у Маріуполі

Кілька родин із Маріуполя - Людмила Чичера з меншим сином, свекрухою і подругою оселились в одному будинку в Черкасах. Чоловік Людмили - очільник волонтерського просторо "Халабуда" Дмитро Чичера залишився у Маріуполі. Разом з командою він намагався рятувати людей. Через "Халабуду" пройшли тисячі людей, тут вони отримували продукти, воду, ковдри, тепло, прихисток, елементарну координацію. Коли місто вже лежало в руїнах - 16 березня у Людмили була коротка розмова з чоловіком.

Дмитро Чичера

"Я запитала чому ти не виїжджаєш? Я буду тут до кінця і я кричала в трубку - до якого до чийого кінця", - згадує Людмила.

І на наступний день зв'язок з Дмитром зник. Вже пізніше Людмила збирала інформацію по крихтам від своїх знайомих, які змогли вирватися з Маріуполя.

"Недалеко від "Халабуди" був "приліт", Діма вийшов з аптечкою подивитися чи все гаразд. І фактично все більше його ніхто не бачив", - каже жінка.

Його колеги в перервах між обстрілами прочісували квартали довкола "Халабуди". Їм допомагала вівчарка Дмитра - Марта, її лише в кінці березня вдалося евакуювати з Маріуполя. Дмитра ж так не знайшли.

"Як би це дивно не звучало, я дуже сподіваюсь, що він в полоні, бо тут вибір не великий", - каже Людмила.

Родина Чичер

Чим займається "Халабуда"

Два роки жодної зачіпки, жодної звістки. Але як би важко їй не було - Людмила продовжує справу Дмитра. І разом з командою будує маленький шматочок Маріуполя у Черкасах. Основний напрямок роботи "Халабуди" - це відновлення розвідувальних дронів з фронту.

Команда, що на волонтерських засадах ремонтує дрони, складається з юриста, піарника, та бухгалтера. Задача Валерії - розібрати, почистити "Мавік", а паяють вже хлопці. У Валерії чимало інших справ у "Халабуді", але каже, робота руками, по-перше, пришвидшує чергу на ремонт, а по-друге - це безпосередній її вклад у перемогу. Валерія чекає чоловіка, який у Маріуполі потрапив у полон.

Ця невелика команда за місяць ремонтує понад 60 дронів-розвідників. Вартість коптерів від 70 - до 300 тисяч гривень. Коли Людмила порахувала скільки вдалося зекономити коштів для ЗСУ - здивувалась вся команда.

Волонтери ремонтують дрони для ЗСУ

"Ми рахували, що десь в середньому 86 – 89 мільйонів гривень", - каже волонтерка.

Син волонтерів планує захищати Україну

Їй так багато б хотілося розповісти чоловіку - про успіхи "Халабуди", про те, як без упину волонтерить Дімина мама і в свої 70 років пече смаколики для шпиталю і шиє для військових, але найголовніше Людмила б хотіла розказати Дмитрові про синів.

Антон закінчує університет в цьому році. Після того, що росіяни зробили з Маріуполем і їх родиною Антон прийняв рішення йти у військо.

"Літом закінчується університет і я йду в "Азов". Я не розумію, як зараз не можна або допомагати, або брати безпосередню участь у війні", - каже хлопець.

Людмила каже як би важко не було, вона поважає рішення сина і дуже хотіла б, щоб про нього знав Дмитро. За два роки у волонтерстві вона бачила чимало неймовірних історій, яких не зміг би вигадати жоден сценарист. Кожного разу, коли з російського полону виходять українці, які мали статус зниклого безвісти, її серце пришвидшується.

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Нагадаємо, окупанти пішли у наступ на Бахмутському напрямку.

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