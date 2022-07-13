"Продовжить шарашити": економіст дав невтішний прогноз щодо рівня інфляції в Україні

Економіст Сергій Фурса пояснив, що далі буде з рівнем інфляції в Україні.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Продовжить шарашити. Очікування були на кінець року 25%, а наразі може навіть почати переглядатися у бік збільшення тому, що останній стрибок з 18% до 20-20,5% і при чому влітку, коли влітку зазвичай ціни не так зростають, свідчить, що наразі інфляція сильна", - говорить економіст.

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Водночас Фурса зазначає, що рівень інфляції зростає не лише в Україні, а сьогодні це загальна світова тенденція.

"Але є два фактори (ред.- пришвидшення інфляції). Перший - це світова інфляція. Ми імпортуємо цю інфляцію. І плюс війна. Але, насправді, коли ми подивимося на країни, які поряд із нами, країни східної Європи - у них 15-20% також інфляція. Тобто зараз це загально світова проблема", - пояснює експерт.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що ВВП України через війну скоротиться на третину, а рівень інфляції перевищить 20%. 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

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