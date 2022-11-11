Продуктів не завозять, люди набирають воду з Дніпра: журналіст з Херсона розповів про ситуацію в місті

Херсонський журналіст Костянтин Риженко розповів, що до Херсона вже кілька днів не завозять продуктів харчування, люди набирають воду просто з Дніпра.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"У Херсоні немає ні води, ні електрики, відповідно комунальні служби не працюють. До Херсона уже п'ять днів нічого не завозять, люди розкупили усе, що могли. Найбільша проблема з водою. Люди уже ходять набирати воду в Дніпрі, це великий плюс, що Херсон - це місто на Дніпрі. Можна набрати технічну воду, потім закип'ятити її. Тобто люди не помиратимуть від спраги. У нас в місті є кілька свердловин про які багато хто знає. Це - питна вода, у нас міська влада навіть робила бювет. Щодо інших товарів, то ми повідомляли, що потрібно зробити багато запасів, люди підготовані. Це звісно дискомфорт, але люди готові потерпіти", - пояснив Риженко.

Звільнення Херсона: що відомо

Влітку українські військові повідомили про початок контрнаступу на українських Херсон, який росіяни окупували ще на початку березня. Росія навіть провела в українському місті фейковий "референдум" під дулами автоматів, щоб приєднати місто до свого складу.

9 листопада міністр оборони держави-окупанта Сергій Шойгу повідомив про початок відведення окупаційної армії з правого берега Херсонської області. 11 листопада українська розвідка повідомила про початок звільнення Херсона.

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