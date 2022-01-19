Продуктовий експеримент: від чого залежать ціни на харчі та до яких хитрощів вдаються супермаркети

Продуктовий експеримент: від чого залежать ціни на харчі та до яких хитрощів вдаються супермаркети

Протягом року ціни на продукти зросли.

В Україні порахували, що протягом року ціни на сировинні продукти зросли майже на 12%, а оброблені – на 13%. Втім, багато може залежати від того, в якому супермаркеті ви купуєте продукти. Адже вартість на один і той самий товар одного виробника в різних мережах може кардинально відрізнятися.

Від чого ж залежать ціни на харчі та до чого вдаються магазини, щоб вартість здавалась нижчою - у сюжеті Сніданку з 1+1.

"Сніданок" придбав два однакових набори продуктів у різних супермаркетах і порівняв. Магазини обирали не випадково: один із більш дорогого сегменту, а інший – позиціонує себе мережею економ-класу. Для точності експерименту обрали лише фасовані продукти однакових марок.

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Купили борошно, кетчуп, макарони, яйця, шоколадка, вершкове масло та сметану. За підсумком - маємо два чеки: у більш дешевому супермаркеті подукти обійшлися 234,2 грн, а в дорожчому - 245 грн. Різниця - 10,8 грн - або майже 5%.

Як же більш дешевому супермаркету вдається знижувати вартість? Відповідь вас здивує: наприклад, два пакети борошна однакового виробництва, одного виробника, одного кольору. Розміру пакети однакові - на око навіть не відрізниш. Втім, виявляється, що у більш дешевому супермаркеті вага 1,8 кг, а у більш дорогому – 2 кг.

Чому ціни на однакові товари можуть відрізнятися в різних мережах супермаркетів

Щоб зменшити вартість свого товару, більш дешеві супермаркети просять виробників зменшувати упакування. "Це найпоширеніший маркетинговий прийом. Я вважаю, що це самий неприємний метод, який використовують більшість", - каже маркетолог Сергій Черпаков.

Крім того, різні супермаркети належать до різних категорій - А, В чи С. Залежить вона від того, на якого покупця ця мережа розраховує: більш заможного, середнього чи з обмеженою купівельною здатністю. "Сама цінова політика вже сигментує людей. Пенсіонери вже не зможуть прийти до магазину, де ті ж товари продаються з певною націнкою. Кожен магазин має різний рівень сервісу. Відповідно, за це хтось має платити. Платять це, як правило, клієнти", - пояснив експерт.

Так само відрізнятиметься ціна в магазині, залежно від того, чи це локальний супермаркет біля дому, чи загальнонаціональна мережа. Адже більше мережа більш оптові закупівлі може собі дозволити. "Закон ринку є таким: чим більшу партію товару ви купуєте, тим більшу знижку вам дає виробник. Чим більше мережа, тим краще в неї можливості закуповувати за великими оптовими об’ємами дешевший товар", - каже економіст Андрй Новак.

Тому уважно стежте за вагою товару й обирайте той магазин, який більше підходить вашому гаманцеві.