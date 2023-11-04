"Професійна оцінка дуже гарного солдата": генерал Годжес прокоментував статтю Залужного

Бен Годжес переконаний, що Валерій Залужний чітко знає, що треба для роботи.

Статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для The Economist про те, що війна перейшла у позиційну стадію колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес вважає професійною оцінкою дуже гарного солдата, який знає, що треба для роботи.

Про це Годжес заявив в ефірі телеканалу "Суспільний".

"Я був вражений твердженням, яке було зроблене генералом Залужним. Воно було дуже професійним, дуже чітким і тверезим. А також воно вказує, що потрібно Україні для перемоги. Вся ця вага лежить на Сполучених Штатах та інших західних країнах, щоб надати Україні (все необхідне - ред.), щоб вона могла перемогти", - каже генерал.

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Годжес наголосив, що не сприймає твердження Залужного як негатив або відношення щодо поразки.

"Це професійна оцінка дуже гарного солдата, який знає, що треба для роботи", - резюмував він.

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Стаття Залужного

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав для британського видання The Economist статтю "Сучасна позиційна війні та як у ній перемогти", в якій він розповів про перебіг контрнаступу ЗСУ, потребу в посиленні мобілізації та ризики для обох сторін.

ТСН.ua зібрав головні тези, які озвучив "залізний" генерал у колонці для іноземного видання.

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