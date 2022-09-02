Професійні джипарі однієї із майстерень без вихідних і обідів сотнями лагодять машини для передової

Сотні автомобілів відремонтованих лише однією автостанцією вже служать хлопцям на фронті, а ще з десяток - стоїть під боксами і чекаю на допомогу.

Механіки та автослюсарі зранку до вечора круться гайки, аби встигнути зробити і відправити машину на фронт. Побиті скалками і розбиті бездоріжжям, від таких звичайні сервіси СТО відмовляються, але не вони - професійні джипарі, йдеться в ТСН.

Ранок у цих хлопців починається не з кави, а з роботи. Андрій Бурахович займається ремонтом і експлуатацією джипів вже 17 років. «Від 24 лютого близько 150 машин привезли ми з своєю командою з закордону і кожна машина проходила ретельну підготовку і багато машин в рази більше, ніж ми привезли самі, нам приганяють на ремонт, обслуговування», - розповідає Андрій.

Тут кожна машина з історією - одна вивозила поранених, а на іншій їздили розвідники, але усі вони пройшли найгарячіші точки фронту, та не всі уціліли. Автомобілі на передовій нині називають розхідним матеріалом. Живучість джипів від тижня до місяця, якщо на передовій.

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«Різноманітні машини від більш менш нормального стану, яка приїхала для зони бойових дій так і звідти, з війни. Машини, які мають дуже сильні пошкодження, іноді доводиться з двох ліпити одну, бо або так, або ніяк», - додає Андрій.

У цих автослюсарів свій фронт - технічний. Від їхньої майстерності залежить справність автомобіля, а значить і життя військових. «Ми намагаємося зробити все, щоб все було в технічному стані, щоб працювало, щоб водій не думав, як ця машина буде їхати добре чи погано, і що очікувати на дорозі», - каже автослюсар Саша.

Ремонтують своїм і волонтерським коштом, деталі до деяких позашляховиків дорогі і їх важко купити навіть за кордоном. Шукають і доправляють самі, бо на війні чекають авто. «В Гостомелі згорів найбільший склад запчастин, тому Польща, бо швидко, а далі не має звідки возити, бо їде місяцями, бо машину треба відправляти на фронт», - додає Олег.

Дві у боксі вже на ремонті, на вулиці ще десяток. Про вихідні ці слюсарі забули, як і про обід. «Коли сил не має то вже приходиться посидіти трошки», - кажуть хлопці.

Ніхто не нарікає, бо хлопці розуміють, що ці автомобілі рятують життя, а значить і їхня праця - це вклад у нашу перемогу.

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