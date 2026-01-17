“Професійні СЗЧ”: військовий шокував, як працюють схеми

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо “Маяк” / © ТСН

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» розповів про схеми з самовільним залишенням частини (СЗЧ) на фронті.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він поділився, що їхня бригада також комплектується і тими людьми, які пішли в СЗЧ, які зараз знаходяться в батальйонах резерву.

«І от є така категорія бійців, які пішли в СЗЧ. Вони професіональні „СЗЧ-шники“. Ми приїжджаємо, відбираємо для себе, хто бажає, розказуємо про підрозділ. Він веде себе у нас там два місяці, він поки йде підготовка, ще місяць, все чітко, він ходить на заняття, приймає участь. Тільки отримує бойове розпорядження, він збирає речі і рухається в напрямки свого дому. Там знову він місяць десь тусується. Його знову ловить теж саме ТЦК чи поліція. Він знову йде на БЗВП. Тобто є категорія таких людей», — пояснив військовий.

За його словами, це невеликий відсоток від загальної кількості. Він додав, що таким чином люди заробляють гроші. Вони потрапляють до війська, оформлюються, легалізуються в підрозділ та починають отримувати заробітну плату.

