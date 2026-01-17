- Дата публікації
“Професійні СЗЧ”: військовий шокував, як працюють схеми
Військовий розповів про схеми із самовільним залишенням частини на фронті.
Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Маяк» розповів про схеми з самовільним залишенням частини (СЗЧ) на фронті.
В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він поділився, що їхня бригада також комплектується і тими людьми, які пішли в СЗЧ, які зараз знаходяться в батальйонах резерву.
«І от є така категорія бійців, які пішли в СЗЧ. Вони професіональні „СЗЧ-шники“. Ми приїжджаємо, відбираємо для себе, хто бажає, розказуємо про підрозділ. Він веде себе у нас там два місяці, він поки йде підготовка, ще місяць, все чітко, він ходить на заняття, приймає участь. Тільки отримує бойове розпорядження, він збирає речі і рухається в напрямки свого дому. Там знову він місяць десь тусується. Його знову ловить теж саме ТЦК чи поліція. Він знову йде на БЗВП. Тобто є категорія таких людей», — пояснив військовий.
За його словами, це невеликий відсоток від загальної кількості. Він додав, що таким чином люди заробляють гроші. Вони потрапляють до війська, оформлюються, легалізуються в підрозділ та починають отримувати заробітну плату.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: «СЗЧшники Трампа» і як дезертирство вливає на ситуацію навколо Гуляйполя. МАЯК. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН