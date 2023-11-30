Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом

Яким буде курс долара 2024 року в Україні, залежить від того, скільки макрофінансової допомоги від Європейського союзу вона отримає.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів економіст Олег Пензин.

“Питання надзвичайно дискусійне. Тому що на сьогоднішній момент немає підтвердження як мінімум 25 мільярдів, які ми очікуємо. Якщо не буде макрофінансової допомоги в належній кількості для того, щоб забезпечити соціальні виконання, взяті на себе державою, є єдиний шлях — це друкування грошей. Ми з вами мали аналогічний приклад у 2022 році, коли держава надрукувала 400 млрд гривень для того щоб перекрити соціальні потреби у зв’язку з відсутністю своєчасного макрофінансування. Що сталося у нас з курсом? З 26 він став до 40”, — каже Олег Пензин.

Це було пов’язано виключно з тим, що Україна надрукували 400 млрд гривень. Бо не було іншого варіанту — не було чим платити пенсії. За словами економіста, 2024 року може статися аналогічна ситуація.

“Якщо не буде належної допомоги, яку ми заклали в державний бюджет, ми будемо мати падіння курсу. А ми її вже заклали в державний бюджет, незважаючи на те, що вона ще не підтверджена. У якому обсязі, що це буде, як це буде — не знає ніхто. Тому що ніхто не може дати гарантії, скільки в реальній кількості буде макрофіну”, — розповів Олег Пензин.

Щоб прогнозувати курс на наступний рік, необхідно відстежувати ситуацію з макрофінансовою допомогою, каже економіст. Якщо з нею будуть проблеми, курс може послаблюватися.

“Якщо макрофін буде надходити, значить буде все добре. Я думаю, що десь приблизно в січні місяці буде все більш-менш спокійно, тому що основні виплати у нас починаються в лютому. І вже в лютому буде зрозуміло. Якщо макрофін буде надходити з проблемами великими, то курс, я думаю, буде послаблюватися”, — каже Олег Пензин.

Нагадаємо, середній курс продажу готівкової валюти стабілізувався на рівні нижче 38 грн/долар і 41 грн/євро. Читайте прогноз, що буде з курсом до кінця 2023 року.

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