Прогноз на 2025-й вас шокує: переможний рік і жінка-рятівниця

Чи застосує Путін ядерну зброю, чи запросять Україну до НАТО, хто має найбільші шанси на президентських виборах в Україні і чи відбудуться вони у 2025 році, усі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Переможний 2025 рік! Відомий астролог зробив прогноз на рік Зеленої Дерев’яної Змії. Чи застосує Путін ядерну зброю, чи запросять Україну до НАТО, хто має найбільші шанси на президентських виборах в Україні і чи відбудуться вони у 2025 році? Ба більше, астролог шокував інформацією про новітню зброю, яка вже є в Україні, та запевнив, що ключову роль у закінченні війни зіграє саме жінка. Всі деталі – в ексклюзиві TSN.UA.

Відомий астролог Влад Росс вразив своїм прогнозом на 2025 рік. Він зазначив, що рік Зеленої Дерев’яної Змії стане переможним для України і є надзвичайно велика ймовірність того, що Путін не доживе до кінця цього року.

Про те, що на Україну чекає перемога говорить і нумерологічний прогноз на 2025 рік. Астролог Влад Росс підкреслив, що рік Зеленої Дерев’яної Змії розпочнеться 29 січня 2025 року і триватиме до 16 лютого 2026 року. А отже, віщування відомової провидиці Ванги щодо можливої перемоги України саме в 2025 році, за словами, Росса може бути неточним.

Астролог також називає дату 25.05.2025 як сакральну та магічну дату для України. Саме тоді, за словами Росса, можуть відбутися вибори в Україні.

Ба більше, Влад Росс зробив несподіваний прогноз ще на одну дату – 24 лютого 2025 року. Саме третя річниця повномаштабного вторгнення росіян в Україну може стати початком припинення вогню та завершення війни.

Також Влад Росс розповів, з яких подій – позитивних чи тривожних – розпочнеться 2025 рік для українців. Він прогнозує складний рік для Росії. Росс підкреслив, що всі роки Змії – є фатальними для Росії, і натякнув на ймовірну революцію.

Астролог також зробив прогноз і щодо подій у Грузії та Білорусі. За його словами, на ці країни чекає справжня трансформація. Росія поступово буде втрачати свій вплив у цих регіонах.

Примітно, що астрологи зазначають, що у 2025 році варто очікувати потужних ретроградних періодів, а також коридорів затемнень. Влад Росс докладно розповів, який вплив будуть мати такі періоди на Україну. Розповів він і про ймовірний економічний колапс та дав поради, що варто та чого не варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Ба більше, Влад Росс зробив прогноз і щодо курсу валют на 2025 рік. На жаль, долар наблизиться до вартості у 50 грн, за словами астролога.

Дав прогноз Влад Росс і стосовно активності бойових дій в Україні. Він зазначив, що складний період наша країна переживає саме зараз. І тривати це буде ще кілька місяців. Астролог також назвав найнебезпечніший місяць для України. Однак, весна 2025 року може все змінити.

За словами астролога, російський фюрер може застосувати ядерну зброю проти України у 2025 році тоді, коли почне розуміти, що Росія програє у війні. Влад Росс навіть назвав період, коли це може статися. На ядерну небезпеку впливає коридор затемнень. Нагадаємо, що він буде у 2025 році – навесні та восени. Влітку також може бути загроза ядерного удару і астролог пояснив чому. Однак, є одна умова, яка може перекреслити всі ядерні плани Путіна.

Влад Росс також здивував сенсаційним передбаченням на 2025 рік. Він запевнив, що як такого ракетного та шахедового терору зі сторони РФ не буде. Оскільки Україна вже має надпотужну зброю, яка покладе кінець російським масованим атакам з повітря. Ба більше, Росія буде тепер потерпати від дронових і не тільки атак.

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Щодо запрошення в НАТО Влад Росс також зробив прогноз на 2025 рік. Примітно, що є одна умова, яка може остаточно поставити крапку в цьому питання і Україна таки буде в НАТО. За словами Росса, Дональт Трамп поки не поспішатиме з цією пропорзицією. Однак, є шанс, що Байден може посприяти у цьому питанні й Україна отримає гарантії вступу до НАТО, а, можливо, і саме запрошення.

Крім того, Влад Росс підкреслив, що ключову роль у завершенні війни в Україні зіграє не Трамп, а жінка.

Зробив астролог і передбачення щодо подій в українському політикумі у 2025 році. За його словами вибори в Україні таки можуть відбутися. Астролог навіть назвав кандидатів, які мають найбільші шанси на перемогу. Не обійдеться і без темної конячки. Прізвище цього ймовірного кандидата вас точно вразить.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОГНОЗ НА 2025-й, який ШОКУЄ: переможний рік і жінка-рятівниця! ТАКОГО ВИ ЩЕ НЕ ЧУЛИ!

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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