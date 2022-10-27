Прогноз невтішний: народний синоптик розповів, яку погоду українцям очікувати у листопаді

Початок місяця ще потішить теплом, але потім відчутно похолодає.

Народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде погода у листопаді.

Своїм прогнозом від поділився з ТСН.ua.

Так, за його словами, останній місяць цьогорічної осені буде переважно холодним.

"Орієнтовно від 1 до 6 листопаді у більшості областей ще переважатиме відносно теплий характер погоди та іноді місцями покапуватимуть невеликі дощі. А а от вже від 7-9 числа та аж всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - прогнозує Щедрін.

Більше того він додає, що в Україні, окрім півдня, у другій декаді листопада очікується сніг.

"Усюди, окрім півдня, може притрусити снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки похолодає ще сильніше, але опадів повинно поменшати", - говорить народний синоптик.

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Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму. Більше того там зазначили, що цьогорічна зима не матиме довготривалих періодів з дуже сильними морозами, як це було раніше. Похолодання звісно будуть, але короткочасні та з температурою вночі не нижче мінус 20 градусів.

Водночас завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух взагалі прогнозує, що зима 2022-2023 років буде теплою.

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