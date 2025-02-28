Прогноз погоди на березень: синоптики ошелешили неочікуваним "розворотом" температури

Коли прийде справжня весна і яких сюрпризів чекати від природи – читайте в узагальненому прогнозі Укргідрометцентру і метеосайтів на ТСН.ua.

Зима майже добігла кінця, і, завдяки лютому, який справді виявився не дуже теплим місяцем, можна сказати: зима цього року у нас таки була, з морозом і снігом. Та українців уже більш хвилює інше: якою виявиться весна – ранньою чи пізньою? А раптом після м’якої зими почнуться аномалії – на кшталт київського суперснігопаду наприкінці березня 2013 року, коли за добу випала місячна норма снігу? Або знову березень настане після "49-го лютого", як у 2017-му жартували у соцмережах, бо того року занадто вже затяглася зима.

Наразі достеменно можна сказати: 20-го березня буде весняне рівнодення, Сонце перетне небесний екватор, вирівнюючи тривалість дня і ночі. І надалі аж до осіннього рівнодення, 22 вересня, день буде більшим за ніч.

Якою насправді буде погода у березні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: тепло, сухо, "гойдалки"

За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у березні цього року прогнозується 1-7 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Тобто березень повинен бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози.

Нагадаємо: за попередніми прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря у лютому поточного року мала бути від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Та насправді було набагато холодніше. Як пояснила ТСН.ua керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, корективи у прогноз погоди внесли надзвичайно потужні маси холодного повітря з Арктики, які у лютому понад три тижні панували над Україною.

"Більшу частину місяця середньодобова температура була помітно нижчою за нуль градусів, тобто у лютому нарешті настала кліматична зима, – розповіла нам Наталія Голеня. – Та, за розрахунками, весна цього року очікується ранньою, вона почнеться вчасно, за календарем. Вже у першій декаді березня денні температури будуть плюсовими, 1-6 градусів тепла, а на Закарпатті, півдні – до +10 тепла. Вночі при проясненнях місцями можливі невеликі морози, не більше -5 градусів, на сході і північному сході до -8 градусів. Однак ще не можна сказати, що тепло прийшло невідворотно, у березні ймовірні зниження денної температури до морозів. Опади у вигляді мокрого снігу і дощу будуть на початку березня, бо в Україну йдуть атмосферні фронти. Та вологи не вистачатиме, за місяць випаде не більше 50-60% від норми. Таких аномалій, як снігопад у березні 2013 року, не очікуємо".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у березні становить 37 градусів морозу, на Закарпатті та у південній частині країни – мінус 27. Абсолютний максимум температури – 29 градусів тепла, у Карпатах 16 градусів тепла. Для порівняння: у лютому найбільший мороз був мінус 39 градусів, а найвища плюсова температура – лише 18 градусів тепла.

Місячна кількість опадів у березні очікується 22-42 мм, в Карпатах місцями до 74 мм, це менше норми. У лютому опадів було від 25 до 65 мм, що також менше норми.

Прихід весни 2025 синоптики обіцяють за календарем / Фото: Unsplash

Погодні сайти: чекайте "розвороту" температури

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що березень очікується теплим, про сніг можна забути до нової зими, навіть дощів буде не рясно. Однак протягом місяця можливі помітні коливання температури від тепла до холоду.

Захід

На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – перші два дні березня будуть перехідними. Денна температура не перевищить +4 градусів, вночі може бути навіть -1 градус, подекуди дощитиме і пролітатимуть сніжинки. Тепліти почне з 3 березня, вдень до +6-8 градусів, уночі +2-3. Однак погода буде здебільшого хмарною, тому на середину місяця повітря прогріється лише +12-14 удень і до +6-8 вночі. На 3-4 градуси тепліше буде на Закарпатті, Буковині і Хмельниччині.

Друга половина березня очікується помітно холоднішою за першу: циклон з півночі принесе у регіон не лише похолодання до +5-6 градусів удень і від -1 до +2 уночі, а й майже щоденні невеликі дощі. Тепло почне повертатися тільки ближче до квітня.

Північ

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська – зима затримається до 2 березня. У ці дні тут можливий дощ із снігом і температура ненабагато вища за 0 градусів як удень, так і вночі. Далі настане весна, але не дуже тепла і сонячна. Температура поступово підвищуватиметься і на 14-15 березня зросте до +12-14 градусів удень і до +2-6 вночі. Частенько дощитиме, тому мати під рукою парасольку буде не зайвим. Друга половина березня не порадує, бо невірне весняне тепло знову відступить, а дощі посиляться. Морозів інтернет-синоптики не прогнозують, адже небо здебільшого затягне хмарами, але й тепло не буде: вдень 5-6 градусів тепла, вночі +1-4.

Центр

Жителі центральних областей – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – дочекаються теплої і сонячної погоди не раніше 4 березня. Та надалі погода в центрі України виявиться не такою, як в інших регіонах. Теплітиме повільно, але впевнено, хвиля холодного повітря з північного заходу трохи зачепить лише Вінниччину і західну частину Черкащини. А в цілому протягом березня температура поступово підвищиться з +4-6 градусів удень і з +1-3 уночі до +12-14 і +5-7 градусів відповідно. Могло б бути й тепліше, але на підвищення температури вплинуть дощі, яких у другій половині місяця випаде чимало, особливо в Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях.

Схід

Чим далі на схід, тим пізніше настане весна. У трьох східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – почне теплішати лише з 5-6 березня. Та й то відносно, бо матимемо лічені дні, коли стовпчик термометра перетне позначку у +10 градусів. Здебільшого весь місяць температура триматиметься вдень у межах 5-9 градусів тепла, вночі від 0 до +3. Хвиля значного похолодання омине регіон, але можливі періодичні коливання температури вгору-вниз на 3-4 градуси. Друга половина місяця прогнозується дощовою, однак опади здебільшого будуть незначними – набіжить хмарка, крапне дощиком і знову сяятиме сонце.

Південь

На півдні країни – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим – березень традиційно тепліший, ніж в інших регіонах, та воно й зрозуміло: до екватора набагато ближче. Лютий і тут нагадуватиме про себе ще один-два дні, але не дуже. Вже з 3 березня температура повітря швидко піде вгору і за кілька днів підвищиться до +12-14 градусів удень і до +6-8 вночі. Та надалі – стоп. Після 20 березня навіть дещо похолодає, трохи задощить, та південне сонце швидко виправить ситуацію: нижче ніж +10 градусів удень і +3 вночі чекати не варто.

Як видно, прогнози фахівців Укргідрометцентру і інтернет-синоптиків близькі між собою, але снігу у березні "штучний інтелект" не обіцяє.

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