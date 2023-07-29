Ексклюзивний прогноз погоди на серпень в Україні: коли літо скаже нам "до побачення"  

Майже дві третини літа 2023 року позаду, залишився останній місяць – серпень. За липень день уже став на годину коротшим, у серпні він зменшиться ще на 1,5 години або в середньому по країні до 13,5 години. За старих часів з цього приводу говорили: "Петро і Павло (у православних християн день цих святих святкують 12 липня) день на годину зменшили, а Ілля-пророк (2 серпня) півтори години потягнув".

Якою буде погода в серпні цього року, з'ясував сайт ТСН.ua.

Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor (колишній gismeteo) і sinoptik.

Укргідрометцентр: Серпень – як липень

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

Як розповів ТСН.ua начальник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик, нинішній серпень очікується схожим на липень, особливо на початку.

"Матимемо нестійку погоду, температурні "гойдалки", два-три дні доволі теплої погоди, потім дощі, холод на день-два, далі знову потепління, – говорить Владислав Білик. – Місяць не буде посушливим, як, наприклад, минулий червень, дощі прогнозуються в межах норми. Погодні катаклізми будуть, без них влітку ніяк неможливо, це типові явища для наших широт. Але правильніше їх назвати складними погодними умовами, це бурі, шквали, град, зливи. Спрогнозувати заздалегідь, коли і який регіон накриє негода, можливо максимум за три доби. Але те, що складних погодних умов у серпні треба чекати скрізь, безперечно".

Найвища температура повітря у серпні – 42 градуси тепла. Вона раніше спостерігалась у всіх регіонах, крім західних (за винятком Тернопільщини) та північних (крім Чернігівщини). Цього року ймовірність такої екстремальної спеки також є значною.

Ймовірність екстремальної спеки у серпні є значною. / Фото: Associated Press

Найнижча температура у серпні – 2 градуси морозу. Вона зафіксована у Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях. Але й у інших областях, крім центральних і південних, наприкінці місяця можливі заморозки.

За даними Укргідрометцентру, опадів за серпень випаде 31-73 мм, у Карпатах 90-112 мм, або 80-100% від норми. Це стільки ж, як і в липні. Та по регіонах кількість опадів буде різною: у Херсонській області та на заході Криму – всього 24-28 мм, в Карпатах місцями понад 120 мм, або у п’ять разів більше.

Погодні сайти: Літа вистачить усім

За узагальненим прогнозом погодних сайтів, серпень у різних регіонах країни почнеться неоднаково: якщо, наприклад, на заході тиждень литимуть дощі і буде прохолодно, то на сході і півдні в цей час очікується суха спекотна погода. Згодом потеплішає скрізь і майже весь місяць буде жарким, а періодичні дощі – швидкоплинними і теплими.

Захід

У перший тиждень серпня жителям заходу України – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – краще не виходити з дому без парасольок. А 6 серпня взагалі очікується "дощовий апокаліпсис" і похолодання з 23-25 до 16-18 градусів. Літнє тепло повернеться в регіон 8-9 серпня, температура вдень підвищиться до 25-29 градусів.

Ще одне похолодання до +20-22 градусів з невеликими опадами і "дощовим апокаліпсисом-2" наостанок прогнозується на Заході у період з 16 по 20 серпня. Далі "температурні гойдалки" знову підуть догори, а небо стане безхмарним. Закінчиться серпень не по-літньому, 31-го числа погода вже очікується осінньою - задощить і похолодає до +20 градусів.

На заході України в кінці серпня очікуються дощі. / Фото: pixabay.com

Північ

На півночі України серпень почнеться по-різному: на Волині та Рівненщині перші п’ять днів будуть сонячними і теплими, а зливи з грозами і навіть градом очікуються тут лише 6-7 серпня. На Сумщині, навпаки, перші три дні литиме і гримітиме, далі прийде на два тижні спекотна і суха погода з температурою до +30 градусів і вище.

А географічно розташовані між ними Житомирська, Чернігівська та Київська області відбудуться "легким переляком": дощі будуть майже весь перший тиждень, але короткочасні, а температура повітря комфортною, 23-26 градусів тепла. У середині і майже до кінця місяця погода прогнозується строкатою: то дощ, то сонце, але теплою.

Денна температура буде в межах +24-29 градусів, лише 20 серпня Чернігівщину і Київщину накриє короткочасний циклон з півночі, який принесе зливи і зниження температури до +16-18 градусів. В останній день серпня осінь прийде й у північні області: дощ і +20.

Центр

У центрі країни – це Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, області – серпень очікується сухим і спекотним. Трохи більше опадів випаде на Вінниччині та Черкащині, особливо на початку місяця. Однак у подальшому інтернет-синоптики бачать лише поодинокі короткочасні дощики і температуру вдень від 24 до 30 градусів тепла. Найжаркіше і найсухіше буде на Дніпропетровщині, тут денна температура частенько сягатиме +33-34 градуси. До речі, день 31 серпня в центральних регіонах очікується літнім, а не осіннім.

Схід

У трьох східних областях – це Харківська, Донецька та Луганська – пануватиме люта спека майже весь місяць. І це при майже повній відсутності опадів. Дощі зволожать землю лише в перші дні серпня і подекуди випадуть з 15 по 20 число. Вони принесуть із собою комфортні +25-26 градусів, але ненадовго. В інші дні температура повітря триматиметься вдень під +30 градусів, а в Луганській області в перший тиждень серпня може бути навіть +35 і вище.

В Луганській області в перший тиждень серпня може бути навіть +35 і вище.

Трохи прохолодніше у другій половині серпня стане лише на Харківщині, тобто вже не +30, а "лише" +24-25. Літо скаже "до побачення" за календарем, 31 серпня.

Південь

На півдні України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим – майже весь серпень прогнозується теплим та сухим. Одеситам, враховуючи близькість Чорного моря, буде найкомфортніше: морський бриз не дозволить сонцю прогріти повітря вище ніж +30. Прогнозуються ще й чотири періоди теплих коротких дощів: 1-2, 12-13, 16-17 та 20-21 серпня, які, втім, не зможуть суттєво зменшити температуру.

А от жителям трьох інших областей та Криму парасольки знадобляться хіба для захисту від сонця, все ж таки у більшості днів буде +30-34 у тіні. Літо піде з регіону за календарем плюс один день: не 31 серпня, а 1 вересня.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів відрізняються мало. Синоптики обіцяють українцям спекотний грозовий серпень із опадами в межах норми. Інтернет-розрахунки прогнозують теплу погоду на заході і півночі країни і спеку в інших регіонах.

З дощами навпаки: у південних та східних областях сухо, у західних мокріше, ніж хотілося б.

Нагадаємо, раніше український синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні до кінця липня.

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