Прогнози Буданова: перемога буде 2023 року, але потім стануться несподівані події

Буданов вважає, що 2022 рік був одним із найкращих в історії України.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні з російськими окупантами.

Про це він сказав 4 січня в етері "Сніданку з 1+1".

"Я вважаю, що 2022 рік - це один із найкращих років в історії України. На початковому етапі був період, коли була загроза існуванню України, як держави. Ми були перед реальною загрозою. Але цього не сталось і цим треба пишатись. 2023 рік буде роком перемоги, але до неї треба дуже добре підготуватись. Бо після цього буде багато подій, до яких треба підготуватись зараз. Бо питання, як далі ми житимемо, якщо повернемо ці території, які 9 років були під окупацією. Я переконаний, що цей рік стане роком перемоги", - пояснив Буданов.

Прогнози Буданова щодо закінчення війни

Кирило Буданов ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України спрогнозував війну. Також він передбачив, як саме наступатимуть росіяни.

Раніше Кирило Буданов передбачив, що війна повинна закінчитись до літа 2023 року.

"У кінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитися", - сказав він.

Під "завершенням" Буданов мав на увазі вихід на кордони 1991-го року. Щодо додаткових планів, Кирило Буданов розповів про подальші репарації, які має виплачувати Москва.

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