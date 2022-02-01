"Нам готові підставити плече, а не підніжку": Зеленський анонсував створення нового формату співпраці з Польщею і Британією

"Нам готові підставити плече, а не підніжку": Зеленський анонсував створення нового формату співпраці з Польщею і Британією

Зеленський запевнив, що ніхто не вирішує долю України за нашими спинами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що низка візитів іноземних лідерів, які цього тижня відвідують Київ, є серйозним фактором стабілізації ситуації в Україні.

Про це глава держави сказав під час виступу в Раді 1 лютого.

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"Цього тижня Київ приймає прем'єр-міністрів Великої Британії, Польщі, Нідерландів, президента Туреччини. Така інтенсивність - це серйозний фактор стабілізації ситуації всередині нашої держави. Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас. Це дуже важливо. Нам готові підставити плече, а не підніжку", - сказав Зеленський.

Президент додав, що між Україною, Британією і Польщею буде створено новий формат політичної співпраці.

"Ми створюємо новий формат політичної співпраці між Україною, Британією і Польщею", - сказав він.

Крім того, за словами Зеленського, "впродовж двох днів" очікується підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

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