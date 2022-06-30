Програма для смартфонів від британців вже рятує життя українцям: як діє і для кого призначена

Програма для смартфонів від британців вже рятує життя українцям: як діє і для кого призначена

Вже кілька життів врятувала на Дніпропетровщині смарт-система для швидких, яку Україні передала Велика Британія.

Програма "Гудсам" або "Добрий самаритянин" знаходить хворого за його смартфоном, йдеться в ТСН.

Часто люди, які потребують термінової допомоги, не можуть назвати диспетчеру свою адресу. І тут аби не втрачати дорогоцінного часу спрацьовує система «Гудсам».

Вона надсилає СМС і після того як пацієнт його активує, диспетчер отримує точку на мапі. Співробітники екстреної допомоги вже підрахували, щоразу економлять 4-5 хвилин. Особливо допомагає програма під час ДТП на трасах у сільській місцевості, коли точної адреси просто немає.

«Ця система працює у нас вже тиждень, вже врятувала декілька життів. Була електротравма на виробництві, коли, коли викликаючий не міг назвати свою адресу. Була тяжка дорожньо-транспортна пригода, завдяки чому ми виїхали вчасно, врятували життя двох осіб», - розповідає директор обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф Днпропетровщини Радій Шевченко.

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