Програма з енергоефективності: як у Прилуках людям вдається економити і використовувати менше газу

Програма з енергоефективності: як у Прилуках людям вдається економити і використовувати менше газу

Програму "Енергодім" спільно фінансують держбюджет та донорські гроші з ЄС.

Наступного року на утеплення будинків передбачили 30 мільярдів гривень. Кошти мають піти на оснащення осель, аби вони споживали менше енергоресурсів.

Кому передусім проведуть велику модернізацію за бюджетні гроші та що саме робитимуть - у сюжеті ТСН.19:30 за 15 грудня.

Прилуки - це містечко у Чернігівській області. Мікрорайон з однаковими триповерховими будинками, яким із пів сотні років. Тільки одні стоять з тріщинами на стінах і на даху, а інші - ніби щойно збудовані. Як так сталося розяснює В'ячелав Трохимович. За його словами, в одних живуть пенсіонери, а в інших - мільйонери.

Багачі, за сусідськими мірками, їздять на "Жигулях" і розповідають, як їм вдалось оновити свій дім. Вони створили ОСББ і скористалися державною програмою "Енергодім". Замінили дах, утеплили стіни та фундамент, зробили відмостку та ливнівки, а ще поставили євровікна і термодвері в під'їздах.

Усі ці роботи потягнули на понад чотири мільйони гривень: 70% усіх робіт компенсував державний фонд енергоефективності, а 30% оплатили мешканці. Для цього взяли кредит - дев'ять гривень з квадратного метра.

На утеплення будинків наступного року передбачено 30 мільярдів гривень | Новини України

Програму "Енергодім" спільно фінансують держбюджет та донорські гроші з ЄС. Вона діє два роки. Вже енергомодернізували 30 будинків. Процес йде повільно, бо програмою можуть скористатися тільки будинки, де є ОСББ. Гроші компенсують тільки, коли дім пройде перевірку.

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"Верифікація - це остаточний етап. Ми повинні переконатися, що усі роботи виконані за обраними заходами. Виїжджаємо на об’єкт: чи дійсно все зроблено утеплено, ІТП, проводимо співставлення, що виконано і запроєктовано", - пояснив директор ДУ "Фонд енергоефективності" Єгор Фаренюк.

Втім, на розгляді вже з тисяча заявок. Тому наступного року таких будинків у рази побільшає. Дочекаються такого й будинки, які обслуговують ЖЕки, кажуть в уряді. Адже артує програма велика термомодернізація. "Програма, яку анонсував президент. Це кошти, які у бюджеті передбачені від продажу держоблігацій. Це є кошти у розмірі 30 млрд грн", - розповів перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

Як, кому і на що підуть 30 мільярдів - остаточного механізму поки що немає. У мінрегіоні його бачать так: скористатися програмою зможе кожен дім, де за це проголосує більшість мешканців. Повністю термомодернізацію не робитимуть, а тому пожильцям частково таки доведеться давати власні кошти.

До кінця року обіцяють презентувати механізм великої термомодернізації. Доти мають продумати, щоби на ній не крали і не було збоїв. Навіть у фонді енергоефективності, де ніби продуманий кожен етап, без збоїв не обходиться.