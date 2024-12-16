Прогрес у "припиненні війни", "астрономічні втрати" та очікування від Зеленського: про що сказав Трамп у Флориді

За словами Трампа, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін мають бути готовими укласти угоду, щоб покласти край війні.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 16 грудня, виступив перед журналістами у резиденції Мар-а-Лаго в місті Палм-Біч штату Флорида. Трамп розповів про невеликий прогрес у "припиненні війни", "астрономічні втрати" у війнв з обох сторін, очікування від Зеленського та намір вступити у контакт із Путіним.

ТСН.ua зібрав основні тези новообраного американського президента.

Невеликий прогрес у "припиненні війни"

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над "припиненням війни" в Україні та досягла "невеликого прогресу".

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Трамп заявив, що його команда намагається "зупинити жахливу війну, яка триває в Україні".

"Ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна й непроста. Людей вбивають у масштабах, яких ще ніхто не бачив", – сказав Трамп.

Обраний президент США також критикував кількість людських жертв війни Росії проти України, стверджуючи, що число загиблих "з обох сторін", ймовірно, набагато більше, ніж повідомлялося.

"Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні, Росії, Україні", – сказав Трамп у понеділок.

Кількість загиблих солдатів з обох сторін – астрономічна

Потім Трамп у наочних деталях описав, як рівнинна місцевість України сприяє високій кількості загиблих на полі битви.

"Людей вбивають на рівнях, яких ніхто ніколи не бачив. Це дуже рівні поля, і єдине, що зупиняє кулю, – це тіло, тіло людини", – сказав новообраний президент.

"Кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна, – додав Трамп. – Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж люди повідомляють з обох сторін, тому ми зробимо все можливе, і ми робили все можливе, і ми побачимо, що станеться".

Чи має Україна поступитися своїми територіями

Дональд Трамп висловився щодо можливої передачі Україні окупованих Росією територій, зазначивши, що дасть про це знати після своєї першої зустрічі. Проте він додав, що багато з окупованих міст повністю знищені, і люди "не можуть повернутися до них".

“Коли ви дивитесь, що сталося з ними (тимчасово окупованими територіями – ред.), там немає жодної будівлі. Ці міста знищені. Тож люди не можуть повернутися до цих міст. Там нічого немає, лише руїни”, – сказав Трамп.

Чи скасує Трамп дозвіл на удари далекобійними ракетами вглиб РФ

Дональд Трамп заявив, що може скасувати дозвіл США для України завдавати ударів західною зброєю вглиб території Росії. На його думку, це "погане рішення" і такі удари не мали дозволяти Україні.

"Так, я, можливо, перегляну це рішення. Я не думаю, що їм (українцям – ред.) потрібно було дозволяти удари ракетами на 200 миль (322 км) у Росію. По-моєму, це погано", – каже Трамп.

Обраний американський президент вважає, що це рішення загострило війну: "Це залучило корейців, Північну Корею".

Зауважимо, що насправді дозвіл на далекобійні удари надали уже після залучення північнокорейських військ Росією.

Трамп вважає, що з рішенням про далекобійні удари вглиб РФ адміністрація Байдена мала порадитися з ним самим і його командою, проте не зробила цього.

"Я не думаю, що мали це дозволяти. Точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку", – сказав він.

Чи запросив Трамп Зеленського на інавгурацію

Трамп заявив, що не запрошував Зеленського на свою інавгурацію, але готовий його на ній прийняти.

На запитання, чи був запрошений Зеленський на інавгурацію, Трамп відповів: "Ні, але якщо він захоче приїхати, я із задоволенням прийму його. Я маю на увазі, що не запрошував його (під час зустрічі – ред.) в Парижі".

Також новообраний очільник Білого дому висловив сумнів у присутності на інавгурації китайського лідера Сі Цзіньпіна.

"Зеленський має бути готовим до укладання угоди з РФ"

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "має бути готовим до угоди" про закінчення війни.

"Йому (президенту України Володимиру Зеленському – ред.) слід готуватися до укладання угоди. Це все. Занадто багато людей гине. Це війна, і людей вмирає занадто багато. Потрібно укласти угоду", – сказав Трамп.

Президент США водночас зазначив, що іншою стороною угоди має бути Росія.

Заява про намір вступити в контакт із Путіним

Новообраний президент США також заявив про намір вступити в контакт із Путіним щодо врегулювання в Україні.

За словами Трампа, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін мають бути готовими укласти угоду, щоб покласти край війні.

Нагадаємо, раніше новообраний президент США заявив, що РФ у війні проти України втратила понад 600 тисяч солдатів, Україна — 400 тисяч.

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