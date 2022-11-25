Український захисник, якого вважали зниклим безвісти, записав відеозвернення до дружини та дітей

Чоловік повідомив, що перебуває в полоні у росіян. Окупанти, які надістали відео, просили жінку сфотографувати інфраструктурні об’єкти.

Окупанти, які захоплюють в полон українських військових, шантажують їхні родини. Примушують фотографувати потрібні їм, росіянам, об’єкти, обіцяючи звільнити військових.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила волонтерка та депутатка міської ради Дніпра Наталія Гончаренко, розповідаючи про щемливу історію Ганни Гейкало - дружини одного з захисників.

Пішов на роботу і звідти вирушив воювати

Нещодавно Гончаренко опублікувала відео про цю дівчину, після чого історія набула великого резонансу.

"24 лютого її цивільний чоловік, Черкашин Ігор пішов на роботу та звідти вирушив воювати, - розповідає Гончаренко. - Потім, 2 березня, він зателефонував дружині та повідомив, що прямує воювати у Волноваху. Від березня вони поспілкувались ще раз, він попрохав дружину надіслати номер своєї банківської карти та додав: "Невідомо, що буде далі". Після цього зв’язок обірвався. В кінці квітня військомат видав Ганні довідку, що Ігор зник безвісті на території Донецької області".

За словами Гончаренко, два тижні тому Ганна отримала від невідомих відео, на якому до неї звертається Ігор, повідомляє, що він живий та перебуває в полоні у росіян.

Невідомі надсилають відео і просять сфотографувати інфраструктурні об’єкти

Ми розшукали Ганну Гейкало та поспілкувались з нею. Вона виховує чотирьох дітей (найменшій дитині – 1 рік 11 місяців), живе на зйомній квартирі та вимушена працювати на трьох роботах.

"Мій чоловік – військовий. З 2017 року був у відставці, - розповідає Ганна. - На початку березня цього року він повідомив мені, що перебуває у Волновасі. Після цього зв’язок обірвався і все. В кінці квітня я отримала довідку з війцськомата, що Ігор є водієм-танкістом, героїчно оборонявся та зник. Річ у тім, що танкістом він ніколи не був. Правоохоронці, до яких я зверталась, мені відповідали питанням: "Ви хочете, щоб ми поїхали в Волноваху та принесли тіло вашого чоловіка?"

За словами Ганни, вже в жовтні вона отримала від невідомих відео, на якому до неї звертається її чоловік та повідомляє, що в полоні.

"Після цього я звернулась з відповідною заявою до СБУ. Повідомила, що мій чоловік живий та попрохала вжити заходів для його звільнення, - каже Ганна. - Прохаю, щоб чоловіка внесли в списки на обмін. Ми всі дуже втомились. Я працюю без вихідних, свою маленьку доньку я майже не бачу півроку. Коли йду на роботу – вона спить, коли приходжу – вона спить".

До цього Ганна додає, що з банківської карти Ігора, після того, як він, начебто, зник безвісти, невідомими було списано всі наявні гроші.

"Навіть ті, які він заробив на будівництві. Ці кошти він просто не встиг перевести мені. Мені ж повідомили, що я для нього – цивільна дружина, майже – ніхто…"

Як нам стало відомо, окупанти, які надіслали Ганні відео з Ігорем, додали до нього повідомлення з вимогою сфотографувати певні інфраструктурні об’єкти.

"Ганна розповіла про це СБУ", - повідомила нам Наталія Гончаренко.

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