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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Прогноз погоди на липень: буде місяць контрастів – коли чекати +40 і "всесвітній потоп"

Якою буде погода в Україні в липні, що прогнозують синоптики та до чого готуватися – читайте на ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко
Прогноз погоди на липень

Синоптики обіцяють у липні спеку / © ТСН

На порозі липень – найтепліший місяць року. Синоптики прогнозують мінливу погоду та попереджають про аномальну спеку.

Літній сезон у розпалі – вже настало і календарне, і метеорологічне, і астрономічне літо. Нагадаємо: метеорологічне літо настає, коли середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів, це в Україні відбулося 21 травня. Астрономічне літо приходить у день літнього сонцестояння, цього року воно у північній півкулі настало 20 червня.

Світловий день уже скорочується, станом на 1 липня він поменшає на 3 хвилини. Хоча сонце, як і раніше, світить понад дві третини доби, за липень день скоротиться більш ніж на годину і триватиме на кінець місяця в середньому трохи довше, ніж 15 годин на добу. Але не скрізь: на крайньому півдні України – це мис Сарич – довгота дня складе 31 липня лише 14 год. 40 хвилин, в на крайній півночі – це село Грем’яч на Чернігівщині – день 31 липня найдовший в Україні, аж 15 з половиною годин.

Яка погода чекає нас у липні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і meteo.ua.

Укргідрометцентр: синоптики прогнозують спеку

За інформацією Укргідрометцентру, липень прогнозується не тільки спекотним, а ще й посушливим. Середня місячна кількість опадів очікується 25–73 мм, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 84–109 мм, що менше за норму (64–79 %).  У червні дощів випало понад 80 мм, а в гірських районах – до 150 мм, це у межах норми, а подекуди й більше.

Дощитиме у липні нерівномірно: у західних, північних та Вінницькій областях може бути 62-119 мм опадів, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм, на південному сході – Запорізька область місцями навіть 23-36 мм.

А от спекотних днів буде вдосталь. Середня місячна температура повітря передбачається 21,6-26 градусів тепла, в Карпатах +17-19, що на 2-2,5 градуси вище за норму. І на 4-6 градусів тепліше, ніж було цього року у червні.

Як розповіла нам начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха,  липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та з періодами жаркої посушливої погоди.

"З перших днів липня нестійка погода зміниться на антициклональну, пошириться поле підвищеного тиску з Центральної Європи, – говорить Наталія Птуха. – Це означає, що опади припиняться, денна температура зросте до +30 градусів, а на півдні України перевищить +30. Надалі знову почнеться чергування атмосферних фронтів, які принесуть дощі і стане прохолодніше. Традиційно липень поряд із серпнем – найспекотніші місяці, цього року вони будуть такими ж. Сказати, чи буде у липні встановлено нові температурні рекорди наразі неможливо, але така ймовірність є".

За даними багаторічних спостережень, абсолютний максимум температури у липні – 41,6 градусів тепла. Така спека зафіксована у південних, східних, з центральних – у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях, а також у Криму, в гірських районах максимум +37 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря в липні становить 2 градуси тепла, на півдні Одеської, Херсонської обласей та в Криму місцями +10 градусів, на високогір’ї Карпат до 1 градуса морозу.

У червні найнижча температура була 1 градус тепла, в горах до 5 градусів морозу, а найвища – 39,8 градусів тепла.

Погодні сайти: погода у липні смажитиме як у пеклі

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що липень з перших днів дасть зрозуміти: він недарма вважається найтеплішим місяцем року. Температура повітря швидко підвищиться до +30 градусів, а небо буде майже безхмарним над усією Україною. У середині липня задощить і стане прохолодніше, однак і опади, і прохолода майже оминуть південні області. Ближче до серпня повернеться спекотна і суха погода.

Захід

Жителі заходу країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області – першими відчують подих гарячого повітря, яке надійде з Центральної Європи. Денна температура підвищиться від комфортних +23-25 до +30-32 градусів, на Закарпатті навіть до +35. Вночі буде +15-18 градусів. Така спека протримається недовго: з 5-6 липня над регіоном виникнуть грозові фронти і розпочнеться декада не жаркої, але дощової погоди.

Найсильніші грози гримітимуть на Закарпатті і Буковині, а найбільше тихих грибних дощів проллється на Івано-Франківщині і Тернопільщині. Температура знизиться до +25-27 градусів удень і до +17-19 вночі. У другій половині місяця, дощі припиняться, але дуже спекотно не буде, лише в окремі дні стовпчик термометра підніметься вдень до +30 градусів. Вночі матимемо +15-17.

Північ

У північних областях – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – спекотна суха погода почнеться з 2-3 липня. Однак температура вище +30 градусів удень протримається лише три-чотири дні, надалі задощить і похолодає на 3-5 градусів. Така комфортна температура – вдень +25-27, вночі +15-18 – триматиметься майже весь місяць, незважаючи на періоди дощів або сухої погоди.

Опади майже обминуть Волинь, а от жителям інших областей парасольки і дощовики знадобляться щодня з 5-6 по 14-15 липня. Дощі будуть сильними, але короткочасними і теплими. Вони очікуються грозовими у Житомирській і Чернігівській областях, а на Сумщині і Київщині 9-11 липня прогнозуються зливи, однак без грому і блискавок. Надалі настане 10-12 днів теплої сонячної погоди.

Під кінець місяця денна температура в регіоні почне поступово знижуватися до +22-24 градусів, в окремі дні навіть до +20. Зате ночі залишаться теплими, +16-18 градусів. Періодично бризкатимуть невеликі дощики.

Центр

У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – липень виявиться місяцем контрастів. Перший тиждень – спека з денними температурами +33-35 градусів, другий – проливні дощі з грозами і подекуди з градом, далі 3-5 днів – знову сухо і спекотно, +28-30 градусів удень і +18-20 уночі, а під кінець місяця невеликі короткочасні дощі.

Найряснішими будуть опади на Вінниччині, трохи меншими у Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях, а на Дніпропетровщині дощів прогнозується найменше, а спеки найбільше. Майже весь місяць у цій області триматимуться високі температури: вдень +28-31, вночі +20-21.

Схід

Східні області – це Харківська, Донецька і Луганська – найдовше чекатимуть липневої спеки. Вона почнеться 4-5 липня, та затримається всерйоз і надовго. Денні температури сягатимуть +33-35 градусів, вночі буде 17-21. Прохолодніше на 5-6 градусів стане тільки ближче до кінця місяця.

Про зливи з грозою і градом мешканцям сходу України можна буде тільки мріяти. Більше пощастить Харківщині, тут з 7-8 по 10-11 липня прогнозуються помірні дощі. А от у Донецькій і Луганській областях днів з дуже незначними опадами набереться не більше тижня за місяць.

Південь

Жителям півдня України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим – весь місяць буде жарко, а парасольки знадобляться хіба для захисту від сонця. Воно стане палючим з перших днів липня, температура щодня підвищуватиметься і з 10-12 числа може вдень досягнути +36-38 градусів, а в Херсонській і Запорізькій областях навіть +39-40. Лише короткі ночі принесуть бажану прохолоду, температура знизиться до +22-24 градусів.

Друга половина місяця у регіоні буде не такою спекотною завдяки атмосферним фронтам з Середземного та Чорного морів. Температура впаде на 10-12 градусів, до +26-28 градусів удень і +18-20 уночі. На жаль, дощових днів на півдні України майже не прогнозується. Та й то можливі дощі будуть з розряду "три краплі на квадратний метр".

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів дещо відрізняються. Інтернет-синоптики передбачають більш жорстку спеку і засуху у східних і південних областях.

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