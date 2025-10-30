- Дата публікації
Прогноз погоди на листопад: несподівані передбачення синоптиків – чи завалить Україну снігом
Синоптики озвучили прогноз погоди на листопад.
Жовтень не виправдав сподівань на золоту осінь, більшу частину місяця було прохолодно, похмуро, часто дощило. Фахівці Українського гідрометцентру говорять, що класичне бабине літо так і не прийшло, а в окремих регіонах норма опадів перевищена вдвічі й більше. Середній температурний фон при цьому виявився у межах норми, тобто не було значних перепадів температури від тепла вдень до заморозків уночі, лише незначні її коливання.
Насуваються холоди, бо листопад — це глибока осінь, передзим’я. З кожним днем сонце встає все пізніше, а сідає все раніше, та й то його майже не видно з-за хмар. За місяць світловий день скоротиться більше ніж на годину і триватиме у середньому по Україні 8 годин 20 хвилин.
Якою буде погода в листопаді, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.
Укргідрометцентр: На заході тепло, на сході зимно
За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, у нинішньому листопаді середня місячна температура повітря передбачається від 1,6 до 7,5 градусів тепла. Це на 1–2 градуси вище за норму, в східних областях — норма і повсюдно температура нижча на 4-5 градусів, ніж у жовтні.
Як розповіла нам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, листопад — перехідний місяць від осені до зими. Пора передзим’я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження — в основному у першій декаді листопада, на північному сході країни та в Карпатах — наприкінці жовтня.
«Перша декада листопада буде теплою, на рівні жовтня: вдень 8–13 градусів тепла, вночі у більшості областей без „мінусів“, 0–6 градусів тепла, — говорить Наталія Голеня. — У третій декаді можливе похолодання, температурний фон прогнозується близьким до норми на сході і вищим у інших регіонах. Найбільше перевищення середньої температури понад норму очікується у західних областях. Сніг у найближчий тиждень листопада не випаде, а в подальшому можливий. Стійкого снігового покриву не повинно бути, вже не перший рік справжня зима зі снігом в Україну не завжди приходить і в грудні».
За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу, у північних, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах — 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині — 13 градусів морозу.
Абсолютний максимум температури — 25 градусів тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, Одеській, Миколаївській областях та у Криму до 29,7 градусів тепла.
Для порівняння: у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу, в Карпатах — мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла, в гірських районах плюс 21 градус.
Місячна кількість опадів передбачається 34–77 мм, в Карпатах місцями 100 мм, що в межах (80-100%) норми.
Погодні сайти: Від тепла до холоду і навпаки
Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що перший тиждень листопада по всій Україні має бути теплішим за нинішній жовтень. Надалі температура помітно знизиться, але ненадовго, у середині місяця потеплішає, а в останній тиждень поступово почне холодати. Однак для кожного регіону ступінь похолодання виявиться різним: на півночі аж до морозів, на півдні тепло ще затримається.
Захід
У західному регіоні — це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області — листопад почнеться з тепла, якого не було і в жовтні. Південний вітер підвищить температуру до +15-18 градусів удень і до +8–11 вночі. Запасів тепла вистачить на 7–8 днів, а з 9 листопада температура у регіоні різко знизиться під впливом холодних повітряних мас з півночі. Вдень буде +2–5 градусів, уночі місцями до 2–3 градусів морозу. Холоди відступлять після 12 числа, температура ненадовго підвищиться до +11–14 градусів удень і до +6–8 вночі. Надалі поступово холодатиме і на кінець листопада матимемо від –1 до +2 градусів уночі і не вище +5 вдень.
Опадів протягом місяця очікується небагато, більше дощитиме і навіть трохи сніжитиме вже ближче до грудня. Також зазвичай похмурий листопад подарує жителям заходу близько 15 погожих днів, коли з-за хмар буде видно сонце.
Північ
У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська — перший тиждень листопада передбачається теплим і хмарним, сонця майже не буде видно. Однак і опадів не очікується, лише висітимуть над землею низькі темні хмари. Вони зберігатимуть тепло, тому вдень може бути +15-17 градусів, вночі +6-10. Під кінець першої декади хмари розсіються, а без них піде у стратосферу й тепло. Швидко знизить температуру ще й холодний північний вітер. Тому протягом трьох-чотирьох днів у регіоні буде сонячно, але прохолодно: вночі до 3 градусів морозу, вдень не вище 3 градусів тепла.
З 13-–15 листопада і до кінця місяця матимемо температурні «гойдалки»: спершу потепліє до +13–15 вдень і до +8–10 вночі і задощить. За кілька днів небо проясниться, а температура знизиться на 6–10 градусів. Після 20 числа стовпчик термометра знову піде вгору, та це вже буде останній кволий сплеск потепління перед зимою: вдень не вище за +5, вночі близько нуля. В заключний тиждень листопада скрізь очікуються дощі з мокрим снігом.
Центр
У центральних областях, до яких відносяться Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська, перші 8–9 днів листопада будуть теплими, похмурими і сухими. Температура вдень +13–17 градусів, удень +9–11. Надалі холодні маси повітря з півночі змусять жителів регіону одягтися тепліше, бо денна температура впаде до +3–5 градусів, нічна до 1–2 градусів морозу.
З 9 по 12 число пройдуть дощі з можливим мокрим снігом, на Дніпропетровщині тільки дощитиме. Тепло ненадовго повернеться: з 13 до 16 листопада вдень місцями можливо навіть +15 градусів, уночі +6–8, у Полтавській і Дніпропетровській областях прохолодніше на 2-3 градуси. Погода в ці дні буде примхливою — то дощ, то сонце. Відносно тепла і трохи дощова погода триматиметься в центрі України майже до кінця місяця. Нічні морози до –2 градусів місцями можливі лише при нечастих проясненнях, а вдень передбачається від +8–10 градусів тепла на початку третьої декади до +3–5 ближче до грудня.
Схід
У східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — перший тиждень листопада буде теплим і сухим, але хмарним. Температура вдень +12–16 градусів, уночі +5–8. З 9 по 12 число на сході, як і на більшій частині України, відчуватиметься холодний подих Арктики: вдень +2–4 градуси тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Надалі природа востаннє в цьому році порадує теплом, температура повітря підвищиться на кілька днів відразу на 8–10 градусів. І це вже все, поступово холодатиме, почнуться дощі, на Харківщині можливий невеликий мокрий сніг. Завершиться листопад похмуро і прохолодно, але без морозів. Максимум температури вдень складе +4 градуси, вночі +1.
Південь
Жителі півдня України — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим — не скоро відчують, що на календарі останній місяць осені. Понад півмісяця в регіоні буде тепло, в основному сонячно і практично без опадів. Удень повітря прогріється до +17–18 градусів, а вночі не охолоне нижче за +10. Навіть арктичні повітряні маси майже не досягнуть регіону. Вони з 9 по 12 листопада лише незначно знизять температуру, а надалі знову потепліє.
Друга половина листопада передбачається холоднішою за першу, втім ні морозів, ні значних дощів годі чекати. Температура коливатиметься від +7–9 до +12–14 градусів удень і від +3–5 до +8–10 вночі. Найтепліше буде на Одещині і в Криму, найпрохолодніше — у Запорізькій області.
Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні: початок і середина листопада передбачаються більш теплими і сухими, ніж завершення місяця, а незначний сніг можливий ближче до грудня.