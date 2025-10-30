Прогноз погоди на листопад: несподівані передбачення синоптиків – чи завалить Україну снігом

Синоптики розповіли про погоду у листопаді / © unsplash.com

Жовтень не виправдав сподівань на золоту осінь, більшу частину місяця було прохолодно, похмуро, часто дощило. Фахівці Українського гідрометцентру говорять, що класичне бабине літо так і не прийшло, а в окремих регіонах норма опадів перевищена вдвічі й більше. Середній температурний фон при цьому виявився у межах норми, тобто не було значних перепадів температури від тепла вдень до заморозків уночі, лише незначні її коливання.

Насуваються холоди, бо листопад — це глибока осінь, передзим’я. З кожним днем сонце встає все пізніше, а сідає все раніше, та й то його майже не видно з-за хмар. За місяць світловий день скоротиться більше ніж на годину і триватиме у середньому по Україні 8 годин 20 хвилин.

Якою буде погода в листопаді, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: На заході тепло, на сході зимно

За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, у нинішньому листопаді середня місячна температура повітря передбачається від 1,6 до 7,5 градусів тепла. Це на 1–2 градуси вище за норму, в східних областях — норма і повсюдно температура нижча на 4-5 градусів, ніж у жовтні.

Початок листопада буде теплим / © unsplash.com

Як розповіла нам керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, листопад — перехідний місяць від осені до зими. Пора передзим’я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження — в основному у першій декаді листопада, на північному сході країни та в Карпатах — наприкінці жовтня.

«Перша декада листопада буде теплою, на рівні жовтня: вдень 8–13 градусів тепла, вночі у більшості областей без „мінусів“, 0–6 градусів тепла, — говорить Наталія Голеня. — У третій декаді можливе похолодання, температурний фон прогнозується близьким до норми на сході і вищим у інших регіонах. Найбільше перевищення середньої температури понад норму очікується у західних областях. Сніг у найближчий тиждень листопада не випаде, а в подальшому можливий. Стійкого снігового покриву не повинно бути, вже не перший рік справжня зима зі снігом в Україну не завжди приходить і в грудні».

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу, у північних, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах — 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині — 13 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури — 25 градусів тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, Одеській, Миколаївській областях та у Криму до 29,7 градусів тепла.

Для порівняння: у жовтні абсолютний мінімум температури повітря 16 градусів морозу, в Карпатах — мінус 23 градуси, абсолютний максимум 34 градуси тепла, в гірських районах плюс 21 градус.

Місячна кількість опадів передбачається 34–77 мм, в Карпатах місцями 100 мм, що в межах (80-100%) норми.

Погодні сайти: Від тепла до холоду і навпаки

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що перший тиждень листопада по всій Україні має бути теплішим за нинішній жовтень. Надалі температура помітно знизиться, але ненадовго, у середині місяця потеплішає, а в останній тиждень поступово почне холодати. Однак для кожного регіону ступінь похолодання виявиться різним: на півночі аж до морозів, на півдні тепло ще затримається.

Захід

У західному регіоні — це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області — листопад почнеться з тепла, якого не було і в жовтні. Південний вітер підвищить температуру до +15-18 градусів удень і до +8–11 вночі. Запасів тепла вистачить на 7–8 днів, а з 9 листопада температура у регіоні різко знизиться під впливом холодних повітряних мас з півночі. Вдень буде +2–5 градусів, уночі місцями до 2–3 градусів морозу. Холоди відступлять після 12 числа, температура ненадовго підвищиться до +11–14 градусів удень і до +6–8 вночі. Надалі поступово холодатиме і на кінець листопада матимемо від –1 до +2 градусів уночі і не вище +5 вдень.

Від 9 листопада на заході України очікується похолодання

Опадів протягом місяця очікується небагато, більше дощитиме і навіть трохи сніжитиме вже ближче до грудня. Також зазвичай похмурий листопад подарує жителям заходу близько 15 погожих днів, коли з-за хмар буде видно сонце.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська — перший тиждень листопада передбачається теплим і хмарним, сонця майже не буде видно. Однак і опадів не очікується, лише висітимуть над землею низькі темні хмари. Вони зберігатимуть тепло, тому вдень може бути +15-17 градусів, вночі +6-10. Під кінець першої декади хмари розсіються, а без них піде у стратосферу й тепло. Швидко знизить температуру ще й холодний північний вітер. Тому протягом трьох-чотирьох днів у регіоні буде сонячно, але прохолодно: вночі до 3 градусів морозу, вдень не вище 3 градусів тепла.

З 13-–15 листопада і до кінця місяця матимемо температурні «гойдалки»: спершу потепліє до +13–15 вдень і до +8–10 вночі і задощить. За кілька днів небо проясниться, а температура знизиться на 6–10 градусів. Після 20 числа стовпчик термометра знову піде вгору, та це вже буде останній кволий сплеск потепління перед зимою: вдень не вище за +5, вночі близько нуля. В заключний тиждень листопада скрізь очікуються дощі з мокрим снігом.

Центр

У центральних областях, до яких відносяться Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська, перші 8–9 днів листопада будуть теплими, похмурими і сухими. Температура вдень +13–17 градусів, удень +9–11. Надалі холодні маси повітря з півночі змусять жителів регіону одягтися тепліше, бо денна температура впаде до +3–5 градусів, нічна до 1–2 градусів морозу.

З 9 по 12 число пройдуть дощі з можливим мокрим снігом, на Дніпропетровщині тільки дощитиме. Тепло ненадовго повернеться: з 13 до 16 листопада вдень місцями можливо навіть +15 градусів, уночі +6–8, у Полтавській і Дніпропетровській областях прохолодніше на 2-3 градуси. Погода в ці дні буде примхливою — то дощ, то сонце. Відносно тепла і трохи дощова погода триматиметься в центрі України майже до кінця місяця. Нічні морози до –2 градусів місцями можливі лише при нечастих проясненнях, а вдень передбачається від +8–10 градусів тепла на початку третьої декади до +3–5 ближче до грудня.

Схід

У східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — перший тиждень листопада буде теплим і сухим, але хмарним. Температура вдень +12–16 градусів, уночі +5–8. З 9 по 12 число на сході, як і на більшій частині України, відчуватиметься холодний подих Арктики: вдень +2–4 градуси тепла, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Надалі природа востаннє в цьому році порадує теплом, температура повітря підвищиться на кілька днів відразу на 8–10 градусів. І це вже все, поступово холодатиме, почнуться дощі, на Харківщині можливий невеликий мокрий сніг. Завершиться листопад похмуро і прохолодно, але без морозів. Максимум температури вдень складе +4 градуси, вночі +1.

Південь

Жителі півдня України — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим — не скоро відчують, що на календарі останній місяць осені. Понад півмісяця в регіоні буде тепло, в основному сонячно і практично без опадів. Удень повітря прогріється до +17–18 градусів, а вночі не охолоне нижче за +10. Навіть арктичні повітряні маси майже не досягнуть регіону. Вони з 9 по 12 листопада лише незначно знизять температуру, а надалі знову потепліє.

Друга половина листопада передбачається холоднішою за першу, втім ні морозів, ні значних дощів годі чекати. Температура коливатиметься від +7–9 до +12–14 градусів удень і від +3–5 до +8–10 вночі. Найтепліше буде на Одещині і в Криму, найпрохолодніше — у Запорізькій області.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів подібні: початок і середина листопада передбачаються більш теплими і сухими, ніж завершення місяця, а незначний сніг можливий ближче до грудня.