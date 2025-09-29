Прогноз погоди на жовтень: скільки разів прийде бабине літо і коли чекати на сніг

Прогноз погоди на жовтень / © ТСН

Реклама

Осінь все більше вступає у свої права, якщо більшу частину нинішнього вересня можна вважати «четвертим місяцем літа«, то у жовтні тепла буде набагато менше. Причина очевидна: короткий світловий день, він понад тиждень менший за половину доби. А на кінець жовтня сонце перебуватиме на небі лише близько дев’яти з половиною годин. Але примхи погоди можуть бути й приємними: наприклад, 2015 року жовтень за температурними показниками мало відрізнявся від вересня. Тоді перша половина жовтня була по-літньому теплою, температура повітря сягала +20-25 градусів, у західних областях — до +27.

Чи стане нинішній жовтень «п’ятим місяцем літа», як було 10 років тому, чи навпаки — на нас чекає типова осіння погода з дощами і першим снігом, з’ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Українського гідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteo.ua і meteofor.

Укргідрометцентр: чекаємо на місяць контрастів

Поки українські синоптики не прогнозують у жовтні аномально високих температур. Але й ранніх морозів та сильних дощів мокрим снігом навряд чи варто очікувати. За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, нинішній жовтень буде помірним, навіть на 1 градус теплішим за норму. Середня місячна температура передбачається 7-13 градусів тепла, це на 5-6 градусів нижче, ніж у вересні.

Реклама

Місячна кількість опадів очікується 31-77 мм, в Карпатах 74-106 мм, що в межах норми і приблизно стільки ж, як у вересні.

Як розповіла нам керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха, перша і друга половина жовтня помітно відрізнятимуться.

Прогноз погоди на жовтень / © ТСН

«Жовтень, на відміну від вересня, який вважається перехідним місяцем від літа до осені — це вже справжня осінь, — зауважила Наталія Птуха. — Перехід середньої добової температури повітря через + 8 градусів у бік зниження відбувається у третій, у більшості північних областей — у другій декаді жовтня, лише у південній частині країни та в окремих районах Закарпаття в першій декаді листопада. Цього року погода у першій декаді, а, можливо, й у першій половині жовтня формуватиметься під впливом антициклону з півночі. Тому матимемо сонячні досить теплі дні і ясні прохолодні ночі, очевидно, що без опадів. Заморозки в першій половині жовтня — явище звичайне. Можливі від’ємні температури на грунті, а у північних областях — і в повітрі».

Друга половина жовтня, за словами синоптикині, очікується дощовою, тобто місячна норма опадів випаде саме у цей двотижневий період. Температура повітря знижуватиметься, але наразі неможливо спрогнозувати, чи призведе це зниження до ожеледі і снігу.

Реклама

За даними багаторічних метеорологічних спостережень, у холодні роки в північних, центральних, східних областях України абсолютний мінімум температури повітря в жовтні досягав 16 градусів морозу, у Карпатах мінус 23, на південному узбережжі Криму мінус 3 градуси.

Абсолютний максимум температури у жовтні становить +34 градуси, на високогір’ї Карпат +21 градус.

Для порівняння: у вересні абсолютний мінімум температури повітря 8,8 градуса морозу, абсолютний максимум — 38,8 градуса тепла, в гірських районах — 32 градуси тепла.

Погодні сайти: буде бабине літо і «бабині літечка»

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що у жовтні не варто сподіватися на температурні рекорди. Сонячних днів буде багато, а дощових мало. В середині місяця на нас очікує довге, хоч і не дуже тепле бабине літо. В окремих областях можливі ще кілька коротеньких, на 1-3 дні, «бабиних літечок», коли буде навіть жаркувато. У другій половині жовтня ймовірні заморозки, а от снігу не передбачається.

Реклама

Захід

Закарпатська область, яка знаходиться на захід від Карпатських гір, виявиться найтеплішою в регіоні. Денні температури +16-18 градусів, нічні +6-8 триматимуться майже весь місяць, після 25 жовтня вони знизяться на 3-5 градусів. З 10-11 жовтня можливе тривале бабине літо, яке закінчиться лише у третій декаді.

В областях, розташованих на схід від Карпат — це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька — буде прохолодніше. Денна температура лише в окремі дні підніматиметься до +15 градусів, а нічна знижуватиметься до +2-3 градусів. На Львівщині буде аж чотири бабиних літа: від 5 до 8 жовтня, від 10 до 11, від 15 до 20 і від 23 до 24 жовтня. До інших областей антициклон принесе одне довге бабине літо, яке триватиме від 10 до 24 жовтня. Але буде воно швидше номінальним, бо сонце, яке світитиме з майже безхмарного неба, не прогріє повітря вище +15 градусів. Під кінець місяця у регіоні похолодає нижче +10 градусів. Дощів випаде мало, в основному в кінці жовтня.

Північ

У північних областях — це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська — жовтень почнеться похмурою холодною погодою з денними температурами +9-11 градусів, нічними +3-5 і незначними дощами від 1 до 3 жовтня. Від 5 до 7 числа на Волині, Житомирщині і Київщині можна чекати на «бабине літечко», буде сонячно і цими днями потеплішає до +15-16 градусів. Прохолодний, але тривалий період золотої осені прийде в регіон від 10 до 24 жовтня. Температура вдень підвищиться до +14-15 градусів, на Сумщині буде на 1-2 градуси прохолодніше. Від 25 жовтня помітно похолодає, стовпчик термометра покаже не вище +10 градусів удень, небо затягнеться хмарами і задощить, вночі можливі заморозки на ґрунті і в повітрі.

Центр

У центральних областях — це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська — місяць почнеться дощами. Найнижчі температури прогнозуються на Вінниччині і Черкащині: вдень +12-14, вночі +5-8 градусів; найвищі — у Дніпропетровській області: вдень +18-20, вночі +8-10. Антициклон, який від 10 жовтня пануватиме над Україною, принесе до регіону сонячну, але прохолодну погоду, вона затягнеться більше, ніж на два тижні. Температура не підвищиться, а на Дніпропетровщині навіть знизиться на 3-4 градуси. Бабине літо закінчиться в центрі України після 25 жовтня, повернуться хмари, температура впаде до +7-10 вдень і до 0-2 градусів тепла вночі. А от з дощами доведеться зачекати до листопада.

Реклама

Прогноз погоди на жовтень / © ТСН

Схід

У східних областях — це Харківська, Донецька і Луганська — перший тиждень жовтня буде хмарним, без опадів і напрочуд теплим: денна температура досягатиме +20-22 градуси, нічна +7-10, на Донбасі вночі навіть +12-14. Від 8-10 числа температура почне знижуватися, небо стане яснішати, до регіону прийде тривале бабине літо. Воно виявиться на 2-3 градуси холоднішим, ніж у інших регіонах України: вдень +10-12 градусів, вдень +2-4. І закінчиться «літо» швидше, ніж деінде, вже 21 жовтня небо затягнуть хмари і задощить, але ненадовго. Від 26 жовтня сонце знову сяятиме від ранку до вечора для донеччан і луганців, для харків’ян погода не зміниться. Але назвати бабиним літом погоду, коли вдень лише +6 градусів, а вночі +1, навряд чи можна.

Південь

На півдні України — це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим — тепла хмарна і місцями з невеликими дощами погода затримається у жовтні найдовше, майже на два тижні. Вдень буде +18-22, вночі +10-12. Бонусом — два дні теплого «бабиного літечка», 9 і 10 жовтня. Триваліше, але не таке ласкаве бабине літо прийде до регіону від 13 до 20 жовтня. Денна температура становитиме +14-16 градусів, нічна — +7-9. Надалі похолодає на 3-4 градуси і задощить, проте опади будуть незначними. Кінець місяця знову прогнозується сонячним і сухим, але не теплим: вдень +9-12 градусів тепла, вночі +5-7, у Запорізькій області не вище за +10 і +3 градуси відповідно.

Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів помітно відрізняються. Фахівці Укргідрометцентру вважають, що жовтень стане місяцем контрастів: сухий і відносно теплий у першій половині і дощовий та прохолодний у другій. Інтернет-синоптики бачать жовтень іншим: на початку і в кінці місяця прогнозується здебільшого хмарна погода з опадами і сонячна, проте не дуже тепла погода в його середині.