Project-менеджмент або ІТ-спеціаліст: які професії у Дніпрі найпопулярніші та скільки можна заробляти

Project-менеджмент або ІТ-спеціаліст: які професії у Дніпрі найпопулярніші та скільки можна заробляти

Добре заробляти у нашій країні можуть не лише фахівці, які працюють за комп'ютерами.

Стабільна робота і хороша заробітна плата — стовпи, на які прагнуть забратися всі без винятку. У Дніпрі, як загалом і в усій Україні, найбільш затребуваними та високооплачуваними залишаються сфери, пов'язані з IT та Project-менеджментом.

ТСН.ua дізнався, яку зарплату обіцяють претендентам роботодавці і куди податися, якщо з програмування ти не товаришуєш, але заробляти хочеш добре.

Заробітна плата та найпопулярніші професії у Дніпрі

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Згідно з сайтами пошуку роботи, найбільш затребуваними вже довгі роки залишаються сфери, пов'язані з IT, дизайном і менеджментом.

На сайті Work.ua середня зарплата Project-менеджера у Дніпрі зупинилася на позначці у 22,5 тисяч гривень, середня зарплата IT-фахівця — 15 тисяч гривень, дизайнера — 16 тисяч гривень.

І у графі найбільш затребуваних професій справді вказані саме ці сфери. Проте ними ринок праці в Україні не обмежується. Отримувати конкурентоспроможні зарплати можна й інших галузях.

На платформах з пошуку роботи є вакансії начальника виробничого відділу. Кандидатам пропонують заробітну плату у 25 тисяч гривень. Заступник керуючого у супермаркеті може отримувати до 22 тисяч гривень. Начальник виробничого цеху – 30 тисяч гривень.

Одними з найбільш популярних є і бухгалтери. У Дніпрі середня зарплата "рахівника", згідно Work.ua, — 14 тисяч гривень, аудитора — 7,6 тисяч гривень (і це найнижчий показник по Україні). Роботодавці пропонують влаштуватися на посаду оператора програми “1С”. Отримуватиме він буде 20 тисяч гривень. Хороший спеціаліст потрібен і в компанію, яка займається дистрибуцією та комплектацією виробничих організацій. Здобувачам обіцяють платити від 15 до 18 тисяч гривень.

Недалеко пішов і готельно-ресторанний бізнес. Заробітні плати в барах, кафе та ресторанах можуть бути більш ніж приємними. Проте все залежить від місця та посади спеціаліста. Наприклад, менеджер залу в одному з барів у Дніпрі може отримувати від 20 до 27 тисяч гривень, адміністратор ресторану — від 13 до 15 тисяч гривень. Пекарю у гриль-барі обіцяють платити 11—14 тисяч гривень, бармену — до 15 тисяч гривень.

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Вимоги до претендентів

Рівень заробітної плати має повністю відображати вміння претендента, про які пишуть у вакансіях. Для багатьох роботодавців важлива наявність у людини досвіду роботи — вона ж, у свою чергу, може стати ключовим моментом для того, щоб здобувача взяли в компанію. Важливим, згідно з аналізом вакансій, буде й наявність портфоліо, в якому зібрані професійні заслуги кандидата.

Крім цього важливий стандартний набір: стресостійкість, вміння грамотно висловлюватися, доброзичливість та цілеспрямованість.

Робота для студентів у Дніпрі

Передбачає роботу на повний або неповний день, можливий віддалений формат. Підробітки студенти можуть поєднувати з навчанням. Місцями заробітна плата для студентів може бути більш ніж приємною.

Веб-дизайнер чи верстальник сайтів може отримувати до 26 тисяч гривень.

Фахівець техпідтримки – 12,5 тисяч гривень.

Фахівець із роботи з клієнтами — до 30 тисяч гривень.

Контент-менеджер – 15 тисяч гривень.

SMM-менеджер – до 26 тисяч гривень.

Помічник SEO-фахівця – 8 тисяч гривень.

Копірайтер – до 15 тисяч гривень.

Охоронець на складі – 9 тисяч гривень.

Охоронець у супермаркеті – 10 тисяч гривень.

Вантажник-різноробочий – до 18 тисяч гривень.

Фахівець з прийому та обробки вантажів на пошті — до 6 тисяч гривень.

Пакувальник – до 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, що найбільш оплачуваними у Харкові є ІТ-фахівці, веб-дизайнери і менеджери з продажу. А середня зарплата у Києві становить 17,5 тисяс гривень. Проте на деяких посадах можна отримати до 80 тисяч.