"Прокидаєшся від того, що тебе б'ють": вихованці інтернату відверто розповіли про знущання

В Україні і надалі виникають скандали через виховання в інтернаті.

В Україні на початок повномасштабної війни в інтернатах України виховувалось близько ста тисяч дітей. Це майже 700 інтернатів. Через вторгнення частина з них нині в окупації, а частину евакуйовано за кордон. Однак скандали через насильство та агресію у методах виховання дітей-сbріт у державних закладах щороку лише додаються.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Світлани Березівської.

Як в деяких інтернатах знущаються з дітей

Мотузки на дитячому майданчику і хлопчик зростом у метр п’ятдесят у ліжку для немовлят із проваленим дном. Ці світлини зробив радник омбудсмена під час позапланової перевірки Магальського інтернату на Буковині, де живуть пів сотні дітей з інвалідністю.

В інтернаті у Дніпрі хлопчик лежав у ліжку із зав'язаними руками. Під час перевірки Дніпровського дитячого будинку-інтернату, у якому виховується 22 дитини з інвалідністю виявили що до підопічних закладу застосовували фізичне насилля й утиски, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. В іншому інтернаті у Дніпрі у дітей виявили синці на руках.

Інтернат у Дніпрі

Мама Захара розповідає про свій досвід перебування її сина з інвалідністю в інтернаті на Київщині. Вона швидко забрала сина з того закладу - схудлого і з синцями.

Випускники інтернатів розповіли про знущання

Дитячі будинки, інтернати або ж реабілітаційні центри - через методи тамтешнього виховання щороку виникають десятки скандалів. Як правило, це заклади з обмеженими доступом. Що відбувається всередині стає відомо найчастіше після позапланових чи моніторингових перевірок від уповноважених. Зазвичай навіть на такі факти працівники інтернатів знаходять пояснення.

Випускник інтернату Тарас так згадує будні в інтернаті. Хлопець нині став соціальним працівником.

"Багато хто боїться говорити, боїться говорити про те, що твориться там, про те, що відбувається, про те, що просто відбувається не одноразово, а якби роками", - каже хлопець.

Інтернат

Тарас серед тих, хто бере участь в інформаційній компанії щодо реформування інтернатної системи виховання. І серед тих, хто наважився розповісти про травми дітей після дитячих будинків

"Ти спиш, до тебе просто піднімають колду і б'ють по ногах, бо вони вважають це за правильним", - каже хлопець.

17-річний Андрій Буняк теж випускник інтернату, де провів усе життя. Мріє стати художником, але згадує як фізичне насильство було частиною щоденного виховання в закладі.

"Коли ти спиш, ти можеш спати. І якщо виховательці, помічнику не сподобається, що ти спиш, вона може, вибачте мене, відху**ити, вибачайте, ту людину, яка спить, просто підійти і вдарити", - каже він.

В Україні діти і досі потрапляють в інтернати

З 2017 року в Україні триває реформа системи догляду за дітьми-сиротами. Замість інтернатів діти мали б потрапляти в прийомні родини чи під опіку сімейного типу. Самі інтернати з часом планували закривати. Проте щороку щонайменше пів тисячі дітей в Україні потрапяють досі в інтернати. Нині експерти і держава намагаються пришвидшити цю реформу, бо під час війни це стало ще актуальнішим.

Насильство в інтернатах

"Сирітство може статися в будь-який момент з будь-якою сім'єю. Прилетить ракета і ваші діти опиняться без вас. Ось це їх чекає. Оця біль, оцей смуток, оця одинокість покинуті. Чекатиме, якщо ми з вами не змінимо цю систему. Зараз країна переживає ще більш стресові умови, і ми мусимо розуміти, що обставини, в яких ми живемо, якраз і є поштовхом для того, щоб цю систему реформувати", - каже національний директор БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна Сергій Лукашов.

За останніми даними орагнізації СОС Дитячі містечка в інтернатах нині виховується 25 тисяч дітей. 5 тисяч - це сироти. Решта - це ті, яких батьки самі добровільно часто через кризові умови життя віддають туди на виховання. Через випадок у Львові у Мінстерстві соціальної політики обіцяють перевірити усі інтернати найближчим часом.

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Нагадаємо, як виховують дітей у прийомних родинах та коли в Україні відмовляться від інтернатів.

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