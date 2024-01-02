"Прокинься, Європо!": як Захід відреагував на масований ракетний удар РФ по Україні

У вівторок, 2 січня, Росія завдала масованого ракетного та дронового удару по Україні. В епіцентрі атаки опинилися Київ та Харків. Західні політики засудили російську агресію проти мирного населення та закликали союзників збільшити підтримку Києву.

Як Захід відреагував на черговий терористичний акт росіян - читайте на ТСН.ua.

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Пані посол США закликала підтримувати Україні, аби "зупинити Путіна"

Пані посол США Бріджит Брінк вранці прокоментувала масовану ракетну атаку по Києву. Дипломатка наголосила на важливості підтримки України.

"Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи", - йдеться у її дописі на сторінці у X.

Дипломатка підкреслила, що надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, "щоб зупинити Путіна".

Додамо, що уламки російських ракет під час атаки впали поблизу посольства США у Києві.

Атака на Київ 2 січня 2024

Євродепутат закликав західних політиків "прокинутися" та посилити допомогу

Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр цієї країни Гі Вергофстадт назвав атаку росіян "жорстоким нападом" та закликав країни ЄС збільшити військову та фінансову підтримку України.

"Київ під жорстоким ударом! 99 ракет, випущених Росією по цивільному населенню. У ЄС немає іншої альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово. Путін воює з європейським способом життя, який захищає Україна. Прокинься, Європо!", - закликав він та прикріпив фото пожежі в одному із київських будинків.

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"РФ буде притягнуто до відповідальності" - пані посол ЄС Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що РФ буде притягнута до відповідальності за "жорстокі атаки" по Україні.

"Сьогодні Україна стала жертвою чергової жорстокої атаки РФ. Столиця Київ, Харків обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті цивільні, зруйнована інфраструктура. Україна зараз потребує додаткової підтримки, щоб урятувати життя. РФ буде притягнуто до відповідальності", - йдеться в її повідомленні.

Британія обіцяє надалі підтримувати Україну

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс прокоментував масовану ракетну атаку РФ та запевнив, що його країна буде надалі підтримувати Київ у її боротьбі за "свою землю та свободу".

"Росіяни принесли Україні більше смертей і руйнувань у цей святковий сезон, здійснивши ще один масовий ракетний удар по мирних жителях сьогодні вранці. Коли вони зрозуміють, що це лише посилює рішучість українців боронити свою землю та свободу? Великобританія підтримує Україну", - написав дипломат на сторінці у X.

Президент Литви Науседа закликав негайно надати Україні більше ППО

Президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи чергову атаку окупантів, закликав союзників надати Україні більше систем ППО, оскільки "тероризм Кремля триває".

"Сьогодні кияни знову розпочали свій ранок з авіаударів Росії по їхніх домівках. Загибель цивільного населення, руйнування та тероризм Кремля триває. Українці творять дива з протиповітряною обороною, яку надав Захід, але їм потрібно більше. Системи протиповітряної оборони для України негайно!" – написав Науседа.

"Новорічні святкування закінчилися" - президент Латвії закликав "Захід діяти негайно"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зверунвся до західних політиків та закликав їх "негайного діяти" на тлі російської атаки. Зокрема, він попросив збільшити допомогу Україні.

"Чергова серія жорстоких авіаударів Росії по Києву сьогодні вранці, жертвами російського тероризму знову стали невинні мирні жителі. Українська ППО працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід має налаштуватися серйозно та діяти зараз", - йдеться у його дописі.

Атака на Київ 2 січня 2024 / Фото: Associated Press

У МЗС Чехії Росію звинуватили у "лицемірстві"

У Міністерстві закордонних справ Чехії відреагували на масований удар росіян по мирному населенню України і звинуватили Росію у "лицемірстві".

"Лицемірна Росія. Вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні цілі в Україні та вбиває невинних", - сказав очільник відомства Ян Ліпавський.

Він запевнив, що Захід не втомиться і не відмовиться від України, яка захищає Європу.

" Хоче, щоб ми втомилися від війни і відмовилися від українців. Але цього не станеться. Ні цього року, ні ніколи", - написав він на сторінці у X.

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Молдова "твердо стоїть на боці України"

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що дуже важливо, аби міжнародна підтримка України була безперервною, та запевнила, що її держава "твердо стоїть на боці України".

"З початком 2024 року тривають жорстокі атаки Росії на українські міста, що спричиняє загибель і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Незмінна міжнародна підтримка вкрай важлива для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет і народ", - йдеться у її заяві.

Ракетні удари РФ є "воєнними злочинами" - генсек Ради Європи

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич називає ракетні удари РФ "воєнними злочинами" та назвала це "серйозним порушеннями міжнародного права".

"Невпинні напади Росії на Україну є неприйнятними. Навмисні напади на цивільних осіб або цивільні об'єкти є військовими злочинами та серйозними порушеннями міжнародного права", - написала вона на сторінці у X.

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