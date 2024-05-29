"Прокинулася напівпаралізованою": в Україні через війну поширюється небезпечна хвороба

Хвороба, яка у світі перша серед причин інвалідності наймолодших, нині прогресує в Україні через війну. З-поміж першопричин розвитку розсіяного склерозу - стрес.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Переселенку з Маріуполя паралізувало через хворобу

38-річній Вікторії з Маріуполя медики сказали, що жити їй залишилось два тижні - у мозку пухлина. Це уже був другий діагноз за місяць, після спростованого енцифаліту.

Жінка вижила в окупації в Маріуполі, під обстрілами ледве вдалось із маленьким сином виїхати у квітні 2022 року. Про те пекло жінка досі воліє не говорити.

Чоловік згадує, як поруч прилітали ракети, а вони із дитиною жили у підвалі місяць, згодом вирішили прориватись. Одного дня у Києві, де вони розпочали життя заново, вранці жінка прокинулась напівпаралізована.

"Десь через рік забрали мене в лікарню з підозрою на інсульт. Я не могла розмовляти. В мене було заніміла ліва частина тіла", - каже Вікторія.

Вікторія

Відтоді почались пошуки точного діагнозу і попередній онкодіагноз, після якого почули - що це розсіяний склероз.

Розсіяний склероз недуга, що вражає нервову систему людини. Порушується координація тіла, яка часто призводить до інвалідності. Однією із основних причин її виникнення лікарі називають стрес.

Нині жінка проходить лікування і їй легше, але хвороба скасувала усі її плани.

В Україні зростає кількість хворих на розсіяний склероз

"В Україні під час військового стану кількість пацієнтів на розсіяний склероз, на жаль, збільшуються. Якщо станом на жовтень 2023 року ми отримали цифру внесених пацієнтів в Україні 28 з половиною тисяч, то уже станом на квітень їх кількість збільшилась майже на тисячу пацієнтів", - каже лікарка.

Військові хворіють на розсіяний склероз

Лікування дороге і майже недоступне для самостійних закупівель. Починається вартість одного препарату від 50 тисяч гривень. Їх замовляє держава і видають пацієнтам безкоштовно за рецептом лікаря. Проте навіть у Києві існує черга на отримання ліків, як це було у бійця Ігната.

Ігнат

"Я півроку чекав просто, щоб отримати ліки. Не купиш. Не за які гроші", - каже військовий.

Ігнату на позивний "Малой" 37 років, Сам з Донеччини. Воює уже 10 рік. Проте 2022 відчув, як заніміло пів тіла і він не зміг ходити.

У підповковника Сергій, який служить в теробороні, недуга проявилась після бойового чергування в окопах на морозі. Сергію 48 років, він професійний військовий, каже про таку недугу почув вперше лише коли сам захворів.

Нині військовий Сергій вчиться заново ходити із тростинкою, хоча розуміє повернутись на службу поки не зможе.

Сергій

Зупинити прогрес хвороби можна до певного моменту незворотніх змін. Тому лікарі радять при онімінні частин тіла та слабкості, яка триває довго звертатись до лікаря.

В Україні середній вік хворих 20 -30 років. Розсіяний склероз не виліковують повністю, але корегують нагадують медики.

Лікарня

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