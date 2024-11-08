"Прокинувся весь у крові": жителі Харкова розповіли про російське бомбардування ФАБами

Росіяни обстріляли два райони Харкова авіабомбами. Удари зафіксували на центральній площі Свободи, біля дитячого магазину та в житловій багатоповерхівці. У будинку обвалилися кілька поверхів. Із заблокованих квартир рятувальники евакуювали десятки людей.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової.

Окупанти вдарили по житловій 12-поверхівці. Квартира на другому поверсі цієї ночі стала ціллю для влучання бомби.

81-річна пані Неля залишилася без даху над головою. З порізами жінку забрали до лікарні. Втім на ранок вона ледь вмовила медиків відпустити її додому, бо треба ж зібрати бодай якісь речі.

"Вони не пускали мене. А я кажу: мені срочно надо, в мене тварини по поверхах бігають. Там всі записуються, а я остануся без нічого. Я не можу говорю оставатися, я лучше умру. А вони: ну ладно, з горем пополам согласились", - каже пані Неля.

Пані Неля

Люди шикуються у чергу, аби під супроводом рятувальників потрапити до своїх квартир. З перемотаною головою чекає і 23-річний Владислав. Його квартира встояла. Та під ним вже прірва.

"Прокинувся у крові, поруч дівчина - каже, вставай, приліт", - згадує Владислав.

Із задимлених та поруйнованих квартир рятувальники та поліцейські евакуювали 3 десятки людей. Врятували із заблокованої оселі і пані Лілію. Жінка усю ніч просиділа коло свого дому. Тепер чекає коли комунальники позатуляють вікна у її квартирі.

Загалом із пораненнями до медиків звернулися 25 людей із цього будинку. Серед потерпілих - 4-місячне немовля. У більшості легкі ушкодження. І це наче справжнє диво, кажуть рятувальники, зважаючи на масштаб руйнувань.

Наслідки обстрілу Харкова

Рятувальники демонтували аварійні плити, укріплюють аварійні ділянки будинку та розбирають завали. Серед будівельного сміття познаходили особисті речі людей. Коло руїн лежить ікона, світлини та побутова техніка. А правоохоронці тим часом вилучили з місця удару уламки ворожого боєприпасу.

"Попередньо ворог для обстрілу використав авіаційний боєприпас а саме ФАБ з УМПК. Запуск було здійснено з населеного пункту Строітєль Бєлгородської області з літака Су-34", - каже речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Окупанти вдарили ФАБом по житловому будинку

Росіяни запустили на місто 3 бомби. Інші влучання прийшлися на середмістя. Вкотре повибивало вікна у будівлі Держпрому. Руйнувань зазнали і дитячий магазин, входи до станції метро та сухий фонтан на площі Свободи.

Удари росіян по Україні! Багато поранених! Одесу та Харків атакують щоденно!

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