"Прокляттями та гнівом": Віктор Ющенко згадав, як зустрів 24 лютого минулого року

Третій український президент зазначив, що за столом, коли 23 лютого святкували його день народження, навіть не говорили про вторгнення, бо не вірили.

В ексклюзивному інтерв’ю Єгору Гордєєву третій президент України Віктор Ющенко згадав, як зустрів 24 лютого минулого року.

"Прокляттями, як і всі, гнівом", - зазначив Ющенко.

На запитання журналіста про те, о котрій прокинулись, Віктор Ющенко відповів: "Справа в тому, що ми ще не лягали (23 лютого у Віктора Ющенка день народження — ред.). Комусь треба мити посуд, а я не люблю, коли на ранок лишається немитий посуд. Тому я й не лягав спати. Я одна людина в нашій родині, яка після себе миє посуду. Я не можу її покласти в раковину – в мене настрою тоді немає. Я починаю передавати злість на котів та собак, а потім вже і на людей".

Третій український президент зазначив, що за столом навіть не говорили про вторгнення, бо не вірили. А коли зранку над хатою почали розвертатися наші хлопці з Василькова, гуділо все так, що собаки повтікали і не було їх днів три.

"Я думав, в першу чергу, про дітей. Дружина з дітьми поїхали в Карпати. А я тут до сьогоднішнього дня. Зараз дружина та доньки у Києві, бо тут є зв’язок, а в селі у мене вимикали світло. Але це не клопоти. Наш президент говорив, що ми будемо без світла, без води, аби тільки без москалів. Це вже настільки самодостатнє твердження, що це лихо і не є лихом. Ми його переживемо”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Віктор Ющенко розповів, як приймав Путіна на своїй дачі в в Нових Безрадичах. За його словами, російського президента зацікавила стародавня українська піч та косівська кераміка.

Читайте також: