Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи у справі Шеремета, адвокат заявляє про її необ'єктивність

Суд вислухав аргументи сторін і переніс слухання на наступний тиждень.

У справі вбивства Павла Шеремета відбулося виїзне засідання суду. Адвокати обвинувачених наполягли на огляді автомобіля, у якому було вбито журналіста.

Про це 21 вересня йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Захисники ставлять під сумнів експертизу щодо вибухівки, яку було закладено під транспортний засіб Шеремета. За даними прокурора, її вага у тротиловому еквіваленті склала майже пів кілограма, що є лише половиною від зазначеної слідством міни МОН-50. У захисту це викликало сумнів, як і те, що під час експертизи правоохоронці підірвали два власні авто, марки ВАЗ, які мають відмінні параметри від кросовера, за кермом якого у день вбивства був журналіст.

Новини України: адвокати обвинувачених у справі Шеремета наполягли на огляді автомобіля

"Нарешті побачили ці автомобілі, бо нам до цього їх ніхто не показував. Якимось дивом експерти встановили, яким чином підірвали тоді автомобіль, яка маса вибухівки в тротиловому еквіваленті за рахунок підриву автівок ВАЗ-2105. Якщо виходити з того, що це різні автомобілі, в них різні конструктивні особливості, вони різного віку, то яким чином можна було проводити експеримент - не зрозуміло", - зазначив адвокат Тарас Безпалий.

Суд аргументи сторін вислухав і переніс слухання на наступний тиждень. На цьому етапі розгляд матеріалів справи, а їх 26 томів, завершено, далі суд перейде до опитування свідків та дебатів.

Нагадаємо:

Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.

12 грудня 2019 року Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета . Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі — військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.

. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі — військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою. Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.

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