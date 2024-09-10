Прокурорка проти злочинця: що треба знати про перші й останні дебати Трампа та Гарріс

Київ-Міннеаполіс

У вівторок, 10 вересня, о 21:00 за Вашингтоном (о 4 ранку вже 11 вересня за Києвом) у Філадельфії (Пенсильванія) на ABC News відбудуться перші й наразі єдині телевізійні дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, яких дуже чекають як в самій Америці, так і без перебільшення у всьому світі. Адже вони точно стануть як тріумфом для одного з кандидатів, так і провалом для іншого. Попередні дебати між Трампом та президентом Байденом 27 червня на CNN стали повним провалом власне для самого Джо Байдена, й через місяць після них він знявся з виборів, давши дорогу своїй віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Пенсильванія - це один із семи американських штатів, що коливаються, де Трамп і Гарріс наразі мають однакову підтримку. Хоча свіже опитування The New York Times/Siena вказує, що в цілому по країні Трамп випереджає Гарріс на 1%. Тому ці дебати більш важливі саме для Камали Гарріс, бо, за словами експертів, вона вже досягла межі своєї підтримки, водночас залишаючись для багатьох невідомим кандидатом. Опитування свідчать, що виборці хочуть більше дізнатися про Камалу Гарріс, її погляди, та як її підходи відрізнятимуться від політики Адміністрації Байдена.

Тож, чого від дебатів Трампа та Гарріс очікують американці? Що пишуть американські медіа? Та на що звертати увагу українцям? ТСН.ua розкаже в цьому тексті.

Хитрощі кандидатів: переломний момент у кампанії

За два місяці до виборів у США, які відбудуться 5 листопада, біля багатьох будинків у Міннеаполісі можна побачити таблички з прізвищами Камали Гарріс та її кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза. Саме так американці публічно демонструють свою політичну позицію. Для них Трамп - це загроза демократії. Проте, виїхавши за межі міста, яке традиційно підтримує демократів, можна побачити багато табличок із прізвищем Трампа і його кадидата у віцепрезиденти Джея Ді Венса.

Самі американці кажуть, що це, можливо, найбільш важливі дебати між кандидатами в президенти за останні роки. Правила незмінні, хоч команда Трампа, який спочатку взагалі відмовлявся брати участь у дебатах, наполягала не вимикати мікрофони, поки інший кандидат говорить. Тож, на дебати відведено 90 хвилин із двома невеликими перервами на рекламу. Вступних промов не буде, але в кінці Трамп та Гарріс матимуть по дві хвилини на заключні ремарки. Трамп виступить останнім. Черговість визначили шляхом підкидання монети. Кандидатам дозволяється взяти з собою лише блокнот і ручку. Й це поки що єдині дебати між Трампом і Гарріс, які заплановані, та на які погодилися кандидати до виборів 5 листопада.

За інформацією The New York Times, команда Гарріс хоче, щоб вона підштовхнула Трампа до непослідовних, емоційних і різких висловлювань. Натомість команда Трампа пропонує зводити дискусію на дебатах до економічних та проблем міграції.

"Але радники Трампа все ще хвилюються, що він не зможе стримати свою неприязнь до Гарріс. Востаннє, коли він дискутував із жінкою, - це була Гілларі Клінтон - його суперниця у 2016 році. Тоді він назвав її "неприємною жінкою" й підкрався до неї на сцені. Помічники Гарріс хотіли б, щоб він це повторив. Радники Трампа ж радили йому триматися подалі від особистих нападок під час дебатів, але багато хто хвилюється, що він не зможе стриматися", - йдеться у статті NYT.

Для Дональда Трампа це вже будуть сьомі публічні дебати від 2016 року, тоді як для Камали Гарріс - лише другі. Перші були у 2020 році, коли вона дебатувала з кандидатом Трампа у віцепрезиденти Майком Пенсом. Червневі дебати Трампа та Байдена дивилися понад 50 млн американців. Очікується, що дебати Трампа та Гарріс подивляться ще більше людей, бо багато виборців хочуть більше дізнатися про Камалу Гарріс після рішення Байдена знятися з виборів, що стало безпрецедентною політичною подією для США. Й багато хто жартує, що на цих дебатах зійдуться дві протилежності: Камала Гарріс - колишня окружна прокурорка; та Дональд Трамп - колишній американський президент, засуджений за тяжкі злочини.

Після зняття Джо Байдена з виборів, Камала Гарріс уникала надмірної публічності, давши за цей час лише одне інтервʼю CNN. Проте напередодні дебатів, вона все ж таки обірвала мовчання, заявивши, що від Трампа слід очікувати багато брехні. Натомість Трамп постійно називав Гарріс "небезпечною жінкою", яка "поняття не має, що в біса робить".

Україна та війна: перші публічні коментарі Гарріс

Американські ЗМІ повідомляють, що Камала Гарріс готувалася до дебатів у Піттсбурзі. Все було настільки серйозно та наближено до реалій, що її команда зробила прототип телевізійної сцени, а роль Трампа грав давній помічник Демократичної партії і Гілларі Клінтон у 2016 році Філіп Рейнс. Він навіть одягнувся як Трамп, включно, наприклад, із яскраво червоною краваткою. Бо 50% успіху дебатів - це не лише те, що говорять кандидати та які сенси вкладають у свої промови, а й те, як вони виглядають, як тримаються на сцені та реагують на випади опонента.

Проте українців все ж більше цікавлять саме заяви Дональда Трампа та Камали Гарріс щодо України та повномасштабної війни, яку розвʼязала Росія, чи збережеться американська фінансова та збройна підтримка, та, чи підштовхуватимуть нас до переговорів з Путіним і заморозки війни фактично в обмін на територіальні поступки. Особливо цікаво почути відповіді на ці питання від Камали Гарріс, бо вона не надто коментувала теми повʼязані з Україною та війною. Але, це також ті питання й ширші геополітичні теми, які взяла собі на озброєння команда Трампа, щоб звинувачувати Гарріс, як представницю Адміністрації Байдена.

За тиждень до вирішальних дебатів між та Гаррісом, хмизу до багаття навмисно підкинув Путін, виступаючи на Східному економічному форумі: «Я казав, що у нас Трамп фаворитом, якщо можна так сказати, був чинний президент пан Байден. Ось його зняли з гонки, й він рекомендував усім своїм прихильникам підтримати пані Харріс.

Зрозуміло, що Путін навмисно зробив таку заяву, що одразу ж підхопив штаб республіканців й особисто Дональд Трамп. Колишній президент США сказав, що його дуже образили ці слова Путіна, вкотре нагадавши, що "ніхто в історії не ставився до Росії жорсткіше" за нього, й Путін нібито "знає про це як ніхто інший". А днями, під час виступу в Нью-Йоркському економічному клубі, вкотре повідомили: щойно переможе на виборах 5 листопада, першими, кого він зателефонує, будуть президент Зеленський та Путін, обіцяючи укласти угоду про початок війни на 24 роки.

"Путін не може воювати з нафтою по $40", - додав Трамп, очевидно маючи на увазі, що обріже нафтові доходи Росії, щоб вона не мала ресурсів продовжувати цю війну. Протест, багато питань захисту команди Трампа, зокрема його кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс, який заявляв, що його плювати, виграє Україну чи програє цю війну. Не кажучи вже про Трампа, який кілька разів прямо натякав на необхідність територіальних поступків з боку України.

З боку Камалі Гарріс на адресу України ми чули лише загальні слова, що підтримуються переважно на великих міжнародних форумах та конференціях, на кшталт Мюнхенської конференції з безпеки. Водночас, за словами багатьох експертів, зовнішня політика є слабким місцем кандидатки в президенти від Демократичної партії, однак цими питаннями дуже багато опікувався особисто Джо Байден. До того ж, наразі про це майже не говорять, але на самому початку свого президентського терміну, Байден доручив Гарріс опікуватися внутрішніми питаннями, зокрема мексиканським кордоном.

Відомо, що Офіс президента України надає можливість зустрічі Зеленського та Гарріса в Нью-Йорку наприкінці вересня, коли там проходитиме Генасамблея ООН. ТСН.ua вже писав, що український президент має там особисто представити Джо Байдену План перемоги України. Тому, якщо вийде зустрітися ще й з Камалою Гаррісом, - це буде прекрасна нагода зʼясувати її позицію, ставлення до України та шляхів закінчення російської війни. Бо з того, що про неї та її можливу майбутню команду з’явилося в пресі, можна зробити висновок, що Адміністрація Гарріса, якщо вона переможе на виборах, буде більше сфокусована на Близькому Сході та, зокрема, Ізраїлі.