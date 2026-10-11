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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Прокидаєшся і ховаєшся за волоссям": 20-річній українці повернули можливість їсти та говорити після важкої вади

У львівському Центрі дитячої медицини проходить 13-та місія щелепно-лицевих хірургів зі США.

Автор публікації
Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
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20-річна Яна з мамою

20-річна Яна з мамою / © ТСН

У Львові американські та українські хірурги проводять складні реконструктивні операції. Це вже 13-та місія провідних хірургів США у Центрі дитячої медицини. Фахівці беруться за найскладніші випадки — оперують пацієнтів із вродженими та набутими вадами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

Історія 20-річної Яни: довгий шлях до омріяної зовнішності

20-річна Яна готується до чергової операції. Дівчина народилася зі складною вадою обличчя. Під час попередньої місії американські фахівці пересадили Яні кістку з ребра, щоб відновити симетрію обличчя. Хоча лікування ще триває, результатом дівчина вже задоволена. Попереду — наступний етап реконструкції.

«Я мріяла про це з самого дитинства. Було складно жити, тому що ти просинаєшся кожен ранок, дивишся в дзеркало і хочеться прикрити це все волоссям — це було найважче. Було важко їсти. Я зовсім по-іншому говорила. Це було зовсім все по-іншому. Почнеш чистити зуби і просто в шоці, що так може бути», — ділиться пережитим Яна Горбатюк.

Мама дівчини Оля не приховує сліз щастя:

«Я вже щаслива, бо вона змінилася — і дуже сильно змінилася. Вона стала впевненіша».

Разом з українськими медиками Яну оперують хірурги зі США, які спеціалізуються на реконструкції кісток обличчя.

«Фактично вся права сторона її обличчя не сформувалася повністю. У неї не було повноцінно сформованої щелепи, щоб жувати, також були відсутні м’які тканини, деякі м’язи та залози. І зараз ми розпочинаємо цей дуже довгий шлях», — пояснює краніофаціальний та ортогнатичний хірург зі США Джон Сендз.

Для американського лікаря це вже четверта місія в Україну. За цей час він ночував в укриттях і тричі потрапляв під російські атаки, проте зупинятися не збирається.

«Я завжди кажу: я приїхав через війну, але залишаюся тут через людей», — зізнається Джон Сендз.

Складне комп'ютерне моделювання та безцінний досвід

Під час місії лікарі оперують пацієнтів не лише із вродженими вадами. Тут чимало тих, у кого деформації стали наслідком травм та складних синдромів. Деякі втручання планують за пів року.

«Відсутність правильної анатомії, відсутність кісток, мʼязів лицевого скелета вимагає складного процесу. Це складне компʼютерне моделювання, повʼязане з виготовленням спеціальних стереолітографічних моделей. Це дасть можливість покращити відкривання рота, покращити вживання їжі та зробить безпечним дихання», — зазначає щелепно-лицева хірургиня Центру дитячої медицини Христина Погранична.

За три роки вдалося провести вже 13 таких місій і прооперувати майже три сотні пацієнтів. Для українських фахівців це унікальна можливість перейняти досвід колег.

«Це одні з найскладніших хірургічних втручань, які є в щелепно-лицьовій хірургії, з якими важко собі дати раду нашим спеціалістам — потрібне тривале навчання. Наші лікарі набираються досвіду і впроваджують нові методи лікування», — підкреслює в. о. медичного директора лікарні «Охматдит» Центру дитячої медицини Олег Содома.

Підтримка зі США та плани на майбутнє

Для самих пацієнтів усі операції повністю безкоштовні — необхідні кошти залучають благодійники. Один із останніх зборів організували у США.

«Відбулася масштабна подія в Далласі, у штаті Техас. Це був благодійний вечір для того, щоб зібрати кошти. До цього вечора долучився своїм відеозверненням Білл Клінтон. Він підтримує наші реконструктивні місії», — розповідає керівник медичного напрямку благодійного фонду «Християнська медична асоціація» Михайло Вахтомін.

Організатори кажуть: у майбутньому такі реконструктивні місії планують поширити й на інші регіони України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Транспортний КОЛАПС в КИЄВІ, відключення СВІТЛА по всій УКРАЇНІ | ТСН 17:00 9 жовтня

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