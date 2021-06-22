Проламаний у кількох місцях череп і струс мозку: у Львові на школяра впало дерево

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею службова недбалість.

Стан 7-річного хлопчика, на якого впало дерево у Львові, стабілізувався: у нього проламаний череп у кількох місцях, струс мозку та зламана нога.

Що кажуть медики про стан хлопчика - у сюжеті ТСН.19:30.

Велике дерево на землі, наскрізь трухляве і навіть без листя завалилося в одну мить, розповідає Галина Кошуленко. Одна з гілок зачепила її 7-річного онука, який приїхав з Києва на канікули. Згадує, що передбачити падіння було неможливо: жодної негоди чи вітру на було, а на небі ні хмаринки. Дерево впалго раптово, навіть без скрипу. "Біля мене впав стовбур. Коли я повернулася до дитини, вона просто лежала. Він розмовляв, кров текла з вушок і носа", - пригадує бабуся потерпілого Платона Галина Кошуленко.

До лікарні Платона привезли у важкому стані: з переломом гомілки та черепа: у нього черепно-мозкова травма, крововилив в тканини мозку. "Враховуючи масштаби травми, однозначно хлопчик народився в сорочці. Завдяки команді спеціалістів стан дитини вдалося стабілізувати", - розповіла керівниця реанімаційного відділення Галина Коваленко.

Хто має відповідати за те, що замість прогулянок школяр опинився у лікарні. наразі невідомо. Старе дерево росло на території колишньої цитаделі. Тут багато рослин, але статусу парку це місце немає, а таких сухостоїв тут чимало. У райадміністрації кажуть: за цю землю не відповідають. Чиє дерево, почали з’ясовувати одразу після трагедії, але за чотири дні відповіді так і з'явилося.

Новини України: стан 7-річного хлопчика, на якого впало дерево у Львові, стабілізувався

"Багато розподілили цих територій у приватну власність. Ми з'ясовуємо приналежність. Цю територію не обслуговує районна адміністрація. Якщо буде з’ясовано, що не обслуговують її і приватні структури, то будемо просити кошти з резервного фонду надзвичайних ситуацій, щоби впорядкувати цю територію", - каже керівник Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Юристи ж радять батькам позиватися до суду незалежно від того, на чиєму балансі земельна ділянка: їхні витрати на лікування мають відшкодувати. "Якщо земельна ділянка перебуває у власності місцевого самоврядування, такий орган призначає балансоутримувача. Якщо ж земельна ділянка у приватній власності, то саме власник повинен здійснювати догляд за земельною ділянкою та насадженнями на ній", - пояснив юрис Назар Шпарик.

Поліція уже відкрила кримінальне провадження за статтею службова недбалість. Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі. Тим часом від потерпілого Платона у лікарні не відходить мама. Олена Бондаренко каже: "Уже дозволили трошки піднімати голову. Зараз вже їсть. Він памятає все, але не знає, як це відбулося, це відбулося. Він не втрачав свідомості".

Літні канікули Платона пройдуть у лікарні, кажуть медики. Навіть після одужання хлопцю знадобиться тривала реабілітація.

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