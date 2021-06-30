Пролетіла десять метрів і вижила: у Вінницькій області п'яний батько 6 дітей збив візочок з 11-місячною дівчинкою

Чоловік у той день сів за кермо, щоб навчитися їздити.

Пролетіла десять метрів і вижила. На Вінниччині дивом вціліла 11-місячна дівчинка, яку збив на узбіччі нетверезий водій. Аварія сталась у селі Ладижинські хутори. Мама з дитиною прогулювались узбіччям, коли у візок на швидкості влетіла машина.

Про це 30 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Поліцейський на штрафмайданчику показує машину, яка на швидкості знесла візок з 11-місячною дівчинкою усередині. Маленька Домініка нині у реанімації з черепно-мозковими травмами, набряком мозку та переломами



"Крім того є пошкодження скелету, великогомілкові кістки, є пошкодження внутрішніх органів, закрита травма грудної клітки і пошкодження легень у вигляді контузії", - каже завідувач відділення інтенсивної терапії Вінницької дитячої лікарні Анатолій Стародуб.



Все трапилося за лічені секунди, каже мама Домініки, коли вона гуляла з донькою на узбіччі



"Пролетіла машина, підняла пилюку, я закрила козирок дитині, щоб пилюка не йшла в очі і хотіла розвернути, але не встигла. Засвистіли колеса і коляска полетіла", - каже мама Вікторія Браславець.

Новини України: у Вінницькій області після ДТП дивом вціліла 11-місячна дівчинка

Візок потрапив під колеса, а дівчинку врятувало те, що її відкинуло на десяток метрів від дороги.



"Я побігла за машиною і в траві знайшла Домініку, а машина поїхала далі з коляскою. Свідки казали, що каталась далі два кола", - каже мама Вікторія Браславець.



Коли авто врешті зупинилося, водій був у стані шоку. В його крові знайшли 0.3 проміле алкоголю.



"Це десь так сто грам горілки або 1-2 пляшки пива", - каже начальник Гайсинського управління поліції Ігор Соломон.



Окрім того виявилося - що машина чужа та й посвідчення водія чоловік ніколи не отримував



"Він пробував їздити, вчився. Попросив в когось, а напередодні з цим чоловіком розпивали пиво і той дав йому машину, щоб проїхатись", - каже начальник Гайсинського управління поліції Ігор Соломон.



Про 47-річного Михайла у селі відгукуються добре. Кажуть, кілька років тому дружина пішла з родини і чоловік сам виховує шістьох дітей. П’яним його раніше не бачили



"Він роботяга. Що сталось, чому він сів за ту машину, ніколи його за транспортним засобом не бачив", - каже староста Ладижинських хуторів Микола Шаповал.



Нині чоловік у СІЗО, чекає на запобіжний захід. Долю його дітей вирішуватимуть соціальні служби. Яке покарання призначить суд, залежатиме і від стану 11-місячної Домініки. Лікарі ж кажуть, дівчинка народилася у сорочці, бо після такого страшного удару вижила і навіть не потребуватиме операцій.

Нагадаємо, у Львівській області 27 червня внаслідок ДТП загинуло дві людини, троє отримали травми і потрапили до лікарні, серед них і дитина.

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