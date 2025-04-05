Пролунало понад 20 вибухів: дрони СБУ уразили в Росії завод «Промсинтез», який виробляє вибухівку

Дрони СБУ уразили в Росії завод «Промсинтез»

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У ніч проти 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області РФ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт).

Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ.

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок — керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

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«СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об’єкти є абсолютно законними військовими цілями», — наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Дата публікації 15:17, 05.04.25 Кількість переглядів 10 Дрони СБУ уразили в Росії завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку

Нагадаємо, раніше дрони СБУ вгатили в Росії по газокомпресорних станціях та ракетному складу. Вибухи гриміли у Тамбовській, Саратовській та Бєлгородській областях країни-агресорки.