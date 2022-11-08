Проміжні вибори в США: що про них треба знати українцям, щоб відвернути ризик скорочення допомоги

У вівторок, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу на проміжних виборах: всі 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті.

Зазвичай ці вибори називають своєрідним тестом для чинного президента, бо відбуваються вони на екваторі його строку. Тому зовсім скоро Джо Байден та його Адміністрація отримають оцінку виборців. І, за даними останніх соцопитувань, вона буде невтішною.

У січні 2021 року, коли Байден заходив на президентську посаду, то визначив три своїх найважливіших пріоритети: об’єднання американського суспільства (роки президентства Трампа дуже поляризували США); економічна стабілізація після пандемії COVID; та лідерство США у світовій боротьбі демократій з автократіями.

Інфляція в США досі не приборкана. Байден щотижня в соцмережах дописує про вартість бензину на заправках (для американців це й справді економічний індикатор). Суспільство далеке від об’єднання й подолання поляризації, а повномасштабна війна Росії проти України й стрімке погіршення безпекової ситуації в світі є підставою для маніпуляцій щодо правильності чинного курсу політики США з боку республіканців-трампістів.

Про що ці проміжні вибори в США? Які небезпеки вони несуть? Що означатимуть для американців, світу та України? ТСН.ua дізнавався.

Злість, інфляція і Трамп

Чи збережуть демократи, а Джо Байден лідер саме Демократичної партії, більшість у Конгресі? Останні соціологічні опитування свідчать: щодо Сенату не все так однозначно, тому демократи ще можуть зберегти там лідерство; а от Палату представників демократи ризикують втратити, бо республіканцям, щоб відновити над нею контроль, треба взяти додатково лише п’ять місць. Чим це загрожує Адміністрації Байдена? Невиконанням ключових обіцянок до президентських виборів-2024, бо республіканці блокуватимуть ухвалення законів.

"Якщо республіканці повернуть Палату представників, вони можуть заблокувати законодавчу програму Байдена, влаштувавши серію небезпечних політичних розборок щодо витрат і підвищення боргової стелі. Вони обіцяють невпинні розслідування та слухання щодо всього, починаючи з виходу США з Афганістану та сплеску хвилі мігрантів через південний кордон, до сина Байдена Хантера", - вважає CNN.

Традиційно в США є штати, що вагаються. На цих проміжних виборах - це Аризона, Невада, Пенсільванія та Джорджія. Напевно саме тому в суботу, 5 листопада, одразу три президенти США - чинний Джо Байден, Дональд Трамп і Барак Обама - поїхали до Пенсильванії, щоб спробувати схилити виборців на свій бік. У Пенсільванії та Аризоні демократи поки що зберігають лідерство. Але в останній момент все може змінитися.

Politico підкреслює, що саме у Пенсільванії цими вихідними Трамп натякнув, що балотуватиметься на президентських виборах за два роки. До того ж, як очікується, якщо на виборах-2024 знову зустрінуться Байден і Трамп, то саме Пенсільванія стане епіцентром напруженої боротьби.

Financial Times описує ці проміжні вибори так: "Республіканці робитимуть вигляд, що оголошують Байдену імпічмент, а демократи - що їм все одно". Багато прихильників республіканців вважають, що на президентських виборах-2020 у них вкрали перемогу. Поляризація суспільства загострюється. Наприклад, багато експертів та журналістів були шоковані тим, що відомі представники республіканців не засудили напад на чоловіка спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, який отримав численні тяжкі травми й потрапив до лікарні.

Але, мабуть, три головні індикатори, які впливають на електоральні настрої, - це найвища за останні 40 років інфляція, ціни на бензин на заправках та злочинність. The New York Times пише, що саме ці проблеми більше хвилюють прихильників республіканців, а от демократи зосереджені на соціальних питаннях. BBC також вказує на маніпуляції республіканців зростанням цін на газ, обіцяючи виборцям збільшити видобуток в США.

Результат цих виборів звичайно залежатиме й від явки. Наприклад, на проміжних виборах 2018 року була найвища за понад 100 років явка: на дільниці прийшли 50% виборців, які мають право голосу. Відтоді демократи контролюють Конгрес, а зараз можуть втратити свої місця. Проте наразі експерти прогнозують падіння явки, що негативно вплине саме на результатах демократів.

Американські ЗМІ пишуть, що ці проміжні вибори до Конгресу вирішать долю другого можливого президентського терміну Джо Байдена, який не приховує свого наміру балотуватися у 2024 році. Тому все залежатиме від результатів, які демократи отримають 8 листопада. Якщо вони втратять і Сенат, і Палату представників, не виключений розкол і в самій Демократичній партії щодо вибору кандидата в президенти за два роки. Щоправда, такий самий розкол загрожує й республіканцям, де вже сформувалося відверте крило трампістів.

Війна та Україна

Абсолютно всі американські соцопитування свідчать, що питання допомоги Україні у війні проти Росії, як і власне сама проблема Росії та загальносвітової системи безпеки, - далеко не топпріоритет на цих проміжних виборах. Людей більше турбують внутрішні американські проблеми. Проте республіканці, особливо в жовтні, дуже маніпулювали цим питанням.

Все почалося з заяви лідера меншості в Палаті представників та ймовірного майбутнього спікера (якщо республіканці візьмуть більшість у Палаті представників, Ненсі Пелосі залишить посаду) Кевіна Маккарті, який поставив під сумнів фінансову та військову допомогу Україні. Деякі республіканці були більш відвертими, переконуючи, що гроші, які йдуть на допомогу Києву, треба спрямувати американцям.

Апогеєм став лист 30-ти так званих прогресивних демократів до Байдена, де вони закликали посилити дипломатичний діалог із Кремлем, щоб спробувати покласти край війні, яка триває вже дев’ятий місяць. Проте згодом вони відкликали свого листа, бо дуже вже їхня риторика збігалася із заявою Кевіна Маккарті. Це власне було їхнім особистим поясненням такого кроку.

Дійсно, якщо контроль над обома палатами Конгресу перейде до республіканців, Україна може зіштовхнутися з низкою проблем.

Але, по-перше, все ж таки серед республіканців є багато тих, хто щиро підтримує Україну. Наприклад лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, який у травні приїздив до Києва, постійно закликає Адміністрацію Байдена збільшити військову допомогу Україні.

По-друге, скорочувати чи тим паче повністю припиняти нам допомагати США не стануть. Двопартійна підтримка України збережеться. Адже дані соцопитувань свідчать, що переважна більшість американців, а це аж 73%, підтримують надання як фінансової, так і військової допомоги Україні. Проте, і про це вже попереджають експерти, республіканці, якщо вони візьмуть більшість у Палаті представників, можуть почати більш прискіпливо перевіряти допомогу, яка виділяється, що вплине на строки її фактичного отримання Україною.