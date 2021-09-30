Проня Прокопівна із легендарного "За двома зайцями" знову заговорила українською

Проня Прокопівна із легендарного "За двома зайцями" знову заговорила українською

Скульптура героїні "повторює" фрази з фільму, які вже давно стали крилатими.

Проня Прокопівна із легендарного фільму "За двома зайцями" знову заговорила українською. Щоправда тепер йдеться про її скульптуру. До 60 річчя створення кінострічки пам’ятник головній героїні озвучили. Тепер вона повторює свої ж фрази, які вже давно стали крилатими.

Про це йдеться 30 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Динамік сховано у волоссі Проні Прокопівни, а оживає скульптура на давач руху. Героїня фільму у скульптурі повторює лише п’ять фраз. Меценати, які озвучували скульптуру , кажуть, що цитати обирали за їхньою народною популярністю.

Фільм знято за мотивами п’єси Михайла Старицького. Авантюрист Голохвастов хоче одружитися на заможній, але не дуже гарній дівчині зі столичного Подолу.

"За двома зайцями" спочатку зняли українською. Фільму пророкували провал, навіть прем’єру влаштували на околиці Києва і планували показувати лише в Україні. Але успіх був таким, що зараз би сказали: побив рекорд касових зборів. І його озвучили російською. А от україномовна версія зникла і вважалася втраченою.

Новини України: Проня Прокопівна із легендарного фільму заговорила українською

Українську фонограму знайшли випадково — Маріуполі, 8 років тому. А тепер можна насолодитись оригінальною озвучкою і в скульптурі.

Акторка Єлизавета Родіченко постійно була на зйомках фільму. Її мама зіграла черницю Миронію. Каже: в їхньому домі фразами з фільму досі говорять.

Пам’ятник Проні Прокоповні та Голохвастову розташований поруч зі сходами Андріївської церкви на однойменному узвозі. І скульптура стала не менш популярною, ніж фільм. Окремі деталі затерті так, що засліплює очі.

"Жука труть на гроші, ніс Голохвастова труть на вдачу, а ніс Проні — щоб бути гарною", — розповідає екскурсоводка Наталка Пиріг.

Проня Прокопівна — перша з кіношних скульптур Києва, яка заговорила. Але ймовірно, не остання.

Нагадаємо, що у Харкові відкрили арт-об’єкт, створений через 3D-візуалізацію звуків міста.

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