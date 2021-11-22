Пропаганда в дії: Лукашенко назвав європейців фашистами і заговорив про отруєння мігрантів водою з водометів

Пропаганда в дії: Лукашенко назвав європейців фашистами і заговорив про отруєння мігрантів водою з водометів

Польські прикордонники надалі фіксують докази того, що білоруські силовики підбурюють і дають накази до штурму мігрантам.

Польща може повністю закрити кордон з Білоруссю, але готова дати Лукашенкові шанс припинити кризу і відправити мігрантів додому. Білоруси були змушені розмістити біженців у логістичному центрі, бо тримати людей і надалі під відкритим небом означало б - убивати їх на очах у всього світу. І от нині в цьому притулку спалах коронавірусу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

«Спершу до Москви, потім до Мінська, звідти до Польщі... ні, до Польщі так і не змогли», - розповідає кубинець Хуан Карлос.

Каже, ще з шістьома друзями вже двічі спробував прорвати польський кордон, але не вдалося. Повертатися на Кубу він не хоче, бо там, твердить, на нього чекає арешт. Зараз він із сотнями змерзлих, спраглих людей - в транспортно-логістичному центрі неподалік КПП Брузгі.

Також читайте Бойовики продовжують гатити по позиціях ООС: українського захисника поранено і ушпиталено

«На жаль, це лише початок довгої кризи, яку чинить режим Лукашенка, а режисує – Кремль. Ми знаємо, що дипломати Білорусі і Росії останнім часом посилено спілкуються з Узбекистаном та Афганістаном, ймовірніше, вже афганську кризу спробують невдовзі використати, аби посилити мігрантську кризу», - переконаний прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Польські прикордонники викладають відео, де дитина питає у озброєних білорусів: чи вже жбурляти в поляків каміння, чи трохи почекати. Черговий доказ того, що більшість проривів і провокацій на кордоні - не стихійні, а організовані. На іншому відео - п'яні білоруси серед ночі чіпляються до поляків, пропонують мінятися цигарками. Поляки кажуть, це не вперше.

А ось - затримана цієї ночі група мігрантів, що все ж прорвалася до Польщі. Хоча табір біля КПП Брузгі розібрали ще на тому тижні, спроби прорвати кордон не завершилися. Керовані білоруськими силовиками, знедолені біженці міняють тактику - тепер вони малими групами намагаються увірватися до Європи в кількох місцях кордону одночасно. «Я не зупинятиму їх,- твердить на камеру британського телебачення Лукашенко, - вони ж до вас їдуть, а не до мене». І називає усіх європейців фашистами.

«Ви туди отрутохімікати підмішували, пестициди, гербіциди. Це те, чим бур’ян знищують. Чому ви воду із водометів на сто метрів на нашу територію? Це порушення державного кордону», - заявив Лукашенко.

В інтерв’ю ВВС самопроголошений президент Білорусі ділиться свіжою вигадкою своєї пропаганди: начебто мігрантів труїли. Але серед сотні людей, яких довелося шпиталізувати з логістичного центру, більшість не отруєні, а з коронавірусом та пневмонією. Повідомляють, що в Мінську - слідом за спальниками і наметами - подорожчали ліки від кашлю та нежитю. Але повертатися на батьківщину більшість біженців все ще не хоче. Вони вже віддали останні гроші за дорогу сюди.

«В чотири тисячі доларів мені стала дорога. Це все, що в мене було», - заявляє одна із застряглих на кордоні.

За сім кілометрів від кордону польські татари проводжають в останню путь єдиновірця - мусульманина з Ємена, що на смерть замерз у лісі. Жертв гібридної війни, яку на кордоні веде з Європою режим Лукашенка, вже принаймні дванадцять.

Читайте також: