Пропаганді треба щось показувати: представник ГУР про візит фейкового Путіна на окуповані території

На тимчасово окуповані території України - до Херсонської та Луганської областей, приїздив один з двійників російського президента-диктатора Володимира Путіна. Є багато ознак, що то був не особисто кремлівський "фюрер".

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Важко уявити, як імперський мажор Путін, нехтуючи багатьма правилами безпеки, коли виходить зі старенької "Тойоти", коли спілкується зі своїми чиновниками за багатометровим столом і боїться подати руку, посилаючись на карантин, а тут так вільно прогулюється. Справді, є багато абсолютно слушних питань. Але зрештою конспірологія - це не те, на що ми повинні відволікатися", - наголосив представник ГУР.

Натомість Юсов каже, що важливо повернутися до кордонів 1991 року та відновити міжнародне право, та притягнути російських злочинців до відповідальності. І при цьому головне не помилитися, "щоб це був не двійник, а справжній злочинець".

"Російський режим, зокрема колективний Путін, до якого входять інші мешканці кремлівських веж, мають понести справедливе і заслужене покарання. Українське військово-політичне керівництво - це і верховний головнокомандувач, і українські бойові генерали, регулярно відвідують позиції українських військ. Це відбувається публічно, це бачить весь світ. На певному етапі навіть з внутрішньою шовіністичною позицією Кремль зіткнувся, коли воєнкори почали критикувати, що вони всі бункерні. На передових позиціях не бачили нікого — ні Путіна, ні Шойгу, не бачать на передових позиціях і зараз", - зауважує Юсов.

Він наголошує, що російські пропагандистська машина "має щось показувати" народові. Саме тому з'являються ось такі "мультфільми" про "відвідування умовно безпечних позицій", додав Юсов.

"Візит" "фюрера" на тимчасово захоплені території

Російський диктатор 18 квітня нібито особисто відвідав окуповану росіянами частину Херсонщини та Луганщини. Мовляв, метою візиту була зустріч з військовими

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Путіна не було ні на окупованій Херсонщині, ні в так званій "ЛНР. На окуповані території приїздив його двійник.За словами Данілова, перед зустріччю з російським диктатором всі мають пройти щонайменше обов’язковий 10 або 14-денний карантин,а під час самої зустрічі мають триматися на великій відстані.

У Білому домі вважають, що "візит" диктатора на окуповані території України показує, що у Кремлі почали розуміти, наскільки у російської армії погані справи. Мовляв, саме таким чином Путін намагається згуртувати російське населення, оскільки розуміє, що його армія погано справляється.

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